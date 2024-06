Amadeus, il messaggio d’addio del Dottore di Affari tuoi e l’ultimo ‘sgarbo’ alla Rai: si porta I Soliti Ignoti sul Nove E’ ufficiale: il format delle identità nascoste passa al Nove dal prossimo settembre. Snobbato dalla Rai nell’ultima puntata di Affari tuoi, Amadeus riceve l'omaggio social di Pasquale Romano.

Se ne parlava da tempo, ma ora è ufficiale: Amadeus porterà con sé nel trasloco al Nove uno dei programmi Rai più iconici dell’ultimo decennio. Si tratta de I Soliti Ignoti, il game show targato Endemol che per anni ha tenuto banco nella fascia dell’access prime time di Rai 1, alternandosi con Affari tuoi. Come noto, la Rai ha lasciato scadere i diritti del format senza trovare un accordo con la casa di produzione, che ora ha sancito l’intesa con il gruppo Warner: il gioco delle identità nascoste dal prossimo autunno andrà in onda sul Nove, condotto ovviamente dall’ex deus ex machina del Festival.

Amadeus si porta I Soliti Ignoti alla Nove: l’annuncio

"Amadeus a settembre arriverà sul Nove con Identity, il format noto in Italia come I soliti ignoti. E’ una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di un formato che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità". Con queste parole, Laura Carafoli, responsabile dei contenuti di Discovery per il Sud Europa, in un’intervista a Repubblica ha ufficializzato ieri sera l’ultimo colpo televisivo del suo gruppo, riuscito a "soffiare" alla Rai uno dei programmi più popolari della fascia preserale.

L’ingaggio di Amadeus segue di un anno quello di Fabio Fazio, che lo scorso autunno ha inaugurato l’esodo dalla Rai verso il canale Nove collezionando una stagione di grandi successi di share con Che tempo che fa. Ma la fame di "big" del gruppo Discovery potrebbe non essersi placata. "Antonella Clerici mi piace molto, è una donna vera, ha il dono dell’empatia e rappresenta bene una parte di pubblico. Federica Sciarelli è un fenomeno, fa un programma bellissimo, ‘Chi l’ha visto?’ non si batte. Come lo fa lei, nessuno", ha aggiunto Laura Carafoli, che per il futuro quindi potrebbe piazzare qualche nuovo colpo da novanta per la sua rete.

L’addio di Amadeus ad Affari tuoi (senza dirigenti Rai)

Intanto, ieri sera è andata in scena la puntata di fine stagione di Affari Tuoi, che è stata anche l’ultima uscita di Amadeus alla guida dell’altro format storico Rai con cui ha stracciato ogni tipo di record d’ascolti. In una serata da occhi lucidi, il conduttore ravennate ha mantenuto un profilo basso limitandosi a ringraziare la "Rai tutta" e il suo team di lavoro. Nessun discorso d’addio in pompa magna, men che meno frecciate d’addio nonostante lo "sgarbo" finale della Rai: nessun "alto papavero" di Viale Mazzini, infatti, ha presenziato all’ultima puntata di Affari tuoi – registrata lo scorso 10 maggio – per un saluto o una stretta di mano al conduttore che per anni con i suoi programmi ha tenuto alto il vessillo della tv pubblica.

Il saluto del "Dottore" Pasquale Romano

In compenso, ci ha pensato il "Dottore" Pasquale Romano a salutare a dovere Amadeus, dedicandogli una Instagram Story subito dopo la fine della sua ultima puntata al timone di Affari tuoi. L’autore che interpreta il temutissimo Dottore – colui che gioca contro i concorrenti proponendo offerte e studiando strategie per ‘gabbarli’ – ha condiviso con i suoi fan sui social un pensiero breve, che basta però a descrivere il dispiacere nutre nel veder partire "Ama": "Accussì te ne vai", ha scritto, accompagnando la frase con una colonna sonora strappalacrime di Nino D’Angelo. Dalla prossima stagione televisiva farà la conoscenza di Stefano De Martino, erede designato di Amadeus alla guida del programma dei pacchi.

