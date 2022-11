Un'altra notte insonne per Mentana: speciale fino all'alba per l'elezioni USA Stasera, martedì 8 novembre 2022, il direttore del Tg di La7 sarà in onda con una maratona per seguire le Midterm USA, il voto che eleggerà il nuovo Congresso americano.

Fonte: IPA

Altra maratona elettorale per Enrico Mentana. Questa volta si vola oltreoceano per seguire le Elezioni di Midterm USA, il voto che eleggerà il nuovo Congresso americano, e che si svolge con cadenza quadriennale.

Stasera, martedì 8 novembre 2022, quindi, il giornalista e i suoi ospiti si riuniranno per passare una lunga notte insieme e seguire gli esiti di queste elezioni, che arrivano dopo i primi due dall’ascesa del presidente Joe Biden, attualmente in carica.

Mentana andrà in scena subito dopo DiMartedì, come annunciato anche nel suo post Instagram, e sarà in onda da mezzanotte e 40 minuti a oltranza, con lo speciale Tg La7 "Usa 22 la notte elettorale", che proseguirà poi fino al mattino di mercoledì 9 novembre, con lo spoglio dei voti, vari collegamenti e ospiti in studio.

Le Midterm, oltre a rinnovare i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 seggi del Senato, sono anche l’occasione politica per testare l’andamento, e il gradimento dell’attuale amministrazione Biden, e capire quindi quali potrebbero essere gli scenari delle prossime presidenziali previste per novembre 2024.

Oltre a La7, anche altri canali si stanno preparando a seguire l’evento: su Rai 1, Porta a Porta, in collaborazione con il Tg1, sarà in onda alle 23:20 e proseguirà fino alle 2:30 del mattino. Su Sky Tg24, invece, dalle 23 di martedì 8 alle 7 del mattino di mercoledì 9 novembre, partirà un lungo speciale con ospiti e inviati, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi e Luigi Casillo.

