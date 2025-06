Enrico Mentana, il giornalista in pesante crisi con La7: ecco i film in cui appare Non solo telegiornali e maratone per il noto conduttore che ha preso parte a numerose pellicole interpretando semplicemente sé stesso: ecco quali.

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all'attivo e ama la scrittura alla follia.

Anni di carriera molto intensi per il giornalista, direttore e conduttore Enrico Mentana, che ha da poco annunciato il suo possibile addio a La7. Ma nel corso dei decenni di lavoro, tra i 15 anni di direzione del Tg, le telecronache e le lunghissime maratone, Enrico Mentana ha avuto modo di prendere parte anche ad alcune pellicole cult del cinema italiano, interpretando semplicemente sé stesso. Ecco i suoi film più noti e dove vederli in streaming.

I primi film con Enrico Mentana in streaming

Il primo film che ha visto la partecipazione di Enrico Mentana è un vero cult della cinematografia italiana: Superfantozzi di Neri Parenti del 1986. Si tratta del quinto capitolo dell’amata saga che vede protagonista l’iconico Ugo Fantozzi interpretato da Paolo Villaggio. Un film che racconta i vari momenti della storia dell’evoluzione umana, dal paradiso terrestre alla prima guerra mondiale, con un iconico protagonista sempre perseguitato dall’immancabile sfortuna. Una pellicola disponibile in streaming su Mediaset Infinity e Amazon Prime Video.

A seguire, nel 1988 Mentana ha preso parte anche al film Mia moglie è una bestia di Castellano e Pipolo. Una pellicola con Massimo Boldi ed Eva Grimaldi dove il protagonista, in vacanza in montagna, scopre all’interno di una caverna una giovane donna preistorica che, a sua insaputa, si nasconde nella sua macchina e torna con lui a Milano. Un film imperdibile disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

E come dimenticare la presenza di Enrico Mentana nei panni di sé stesso anche nella pellicola Tutti gli uomini del deficiente del 1999. Un film che segna l’esordio cinematografico della Gialappa’s Band con anche un esilarante Maurizio Crozza. Una pellicola che si presenta come parodia del classico Tutti gli uomini del presidente e che è possibile vedere in streaming su Mediaset Infinity e sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Film recenti con Enrico Mentana nei panni di sé stesso

Passando invece a un periodo più recente, Enrico Mentana ha preso parte nel 2018 al film Sono tornato di Luca Miniero. Una pellicola in cui viene raccontato l’ipotetico ritorno nell’Italia odierna di Benito Mussolini, interpretato magistralmente da Massimo Popolizio. Una commedia nella quale il buon Enrico Mentana interpreta sé stesso nel bel mezzo di un dibattito televisivo con nientepopodimeno che Benito Mussolini. Attualmente è possibile vedere il film in streaming su Amazon Prime Video, Now Tv, Chili, Google Play, Apple Tv, Tim Vision e Rakuten Tv.

Ma ovviamente non finisce qui, perché tra i film con Enrico Mentana spicca anche Tolo Tolo, la pellicola di Checco Zalone uscita nelle sale cinematografiche nel 2020. Il film, diretto e interpretato dal comico pugliese, racconta la storia di un giovane disoccupato che, nel tentavo di portare avanti un ristorante giapponese, finisce coperto dai debiti. Per sfuggire ai creditori scappa in Africa e qui inizia la sua avventura che, per i telespettatori, è inevitabilmente tutta da ridere, ma sempre con una morale profonda che emerge in maniera silenziosa. Un film disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Tv, Tim Vision e Rakuten Tv.

