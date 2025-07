Affari Tuoi conquista la Spagna (ma è di Mediaset): il rilancio dopo le critiche di Pier Silvio Berlusconi Stasera su Telecinco parte la nuova edizione di ‘¡Allá_tú!’, la versione spagnola di Affari Tuoi. Poche settimane fa le critiche di Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi al format Rai.

I paradossi che regala il mondo della tv sono spesso sorprendenti e inaspettati. Un esempio arriva dall’asse Italia-Spagna, due Paesi ‘cugini’ anche in ambito televisivo, che da decenni si scambiano personaggi, idee e soprattutto format. Le soap iberiche, ad esempio, spopolano sulle reti italiane (da Una vita a La Promessa), mentre oltre i Pirenei funzionano alla grande programmi made in Italy come Uomini e Donne (Mujeres y Hombres y Viceversa) e C’è posta per te (Hay una cosa que te quiero decir). In Spagna esiste anche una versione locale di Affari Tuoi, che proprio da stasera torna in onda, e qui nasce il paradosso: a trasmetterlo è Telecinco, rete spagnola che appartiene a Mediaset, la stessa azienda da cui in Italia sono arrivate critiche aspre al "gioco dei pacchi" di Stefano De Martino trasmesso su Rai 1.

‘¡Allá tú!’, l’Affari Tuoi spagnolo firmato Mediaset

Affari Tuoi è ispirato al format olandese Deal or No Deal (di proprietà di Endemol) e in Italia è sempre andato in onda su Rai 1 (dal 2003). In Spagna invece i diritti del format appartengono a Telecinco, la rete ammiraglia di Mediaset España che lo trasmette con il titolo ‘¡Allá_tú! (traduzione letterale di ‘Affari Tuoi’). Il format spagnolo ricalca quasi del tutto quello italiano, con tanto di ‘Dottore‘ che propone scambi e offerte (lì chiamato ‘El Banquero’) e il gioco alternativo della Regione Fortunata (ribattezzato La comunidad de la Suerte), riservato ai concorrenti che a fine partita hanno scarse possibilità di vittoria. Il programma ripartirà stasera, 27 luglio 2025, per la prima volta in prima serata su Telecinco (alle ore 22:00). Il "De Martino spagnolo" è Jesús Vázquez, storico conduttore dello show dal 2004, fatta eccezione per un paio di edizioni (2005 e 2006).

Le critiche di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti al format Affari Tuoi

Inevitabilmente, il ritorno in tv della versione iberica su Telecinco riporta in primo piano le critiche mosse in Italia da Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti contro Affari Tuoi. L’amministratore delegato Mediaset, durante la presentazione dei palinsesti l’8 luglio scorso, aveva espresso parole dure, puntando il dito sul meccanismo del programma basato quasi esclusivamente sulla fortuna: "Mi chiedo se sia giusto che la Rai servizio pubblico mandi in onda un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere. Detto questo, tanto di cappello per un programma che fa il 30% tutte le sere».

Gerry Scotti è stato ancor più netto, sostenendo che "Affari Tuoi si avvicina alla ludopatia". "Nei miei quiz — dal Milionario a Caduta Libera — il merito è sempre stato fondamentale. Non si vince tirando una monetina", ha aggiunto il conduttore de La Ruota della Fortuna, che dal prossimo settembre sfiderà proprio De Martino e Affari Tuoi: "Il mio programma è fatto di poche regole e chiare. Il suo (di Stefano De Martino, ndr) è un meccanismo privo di meccanismo. Apri una scatola e vedi cosa c’è dentro".

