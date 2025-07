Stop a Paperissima Sprint, palinsesto stravolto e svolta epocale: cosa succede da stasera su Canale 5 A partire da oggi lo show di Antonio Ricci andrà in onda su Italia 1 per fare spazio a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: la nuova programmazione

Rivoluzione in casa Mediaset. A partire da oggi lunedì 14 luglio 2025, infatti, Paperissima Sprint andrà in onda su Italia 1. Lo storico show di Antonio Ricci condotto da Juliana Moreira e Vittorio Brumotti sarà costretto al trasloco per fare spazio a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, pronto a prendersi l’access prime di Canale 5. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Paperissima Sprint su Italia 1: la svolta Mediaset

Alla fine non sono bastati i numeri a fare cambiare rotta a Pier Silvio Berlusconi e ai vertici Mediaset. Come annunciato alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26, infatti, Paperissima Sprint cambierà ‘casa’ dopo quasi 35 anni. A partire da oggi lunedì 14 luglio 2025 lo storico show di Antonio Ricci andrà in onda su Italia 1. Cambia anche l’orario, dal momento che Juliana Moreira e Vittorio Brumotti (affiancati dall’immancabile Gabibbo) saranno i protagonisti del daytime e andranno in onda a partire dalle 13:50.

"Per evolvere bisogna sperimentare" aveva dichiarato Pier Silvio Berlusconi, confermando di fatto le numerose voci che parlavano dello sbarco de La Ruota della Fortuna nell’access prime time di Canale 5. Il game show condotto da gerry Scotti prenderà il posto di Paperissima Sprint che, nonostante non abbia sfigurato negli ascolti tv (soprattutto dopo la fine della concorrenza di Affari Tuoi su Rai 1), andrà incontro a una svolta storica per il programma. Paperissima Sprint esordì nel lontano 1990 proprio su Italia 1 con sole tre puntate, ma da più di 30 anni andava in onda su Canale 5.

Gerry Scotti protagonista dell’access prime time: La Ruota della Fortuna su Canale 5

A partire da oggi lunedì 14 luglio 2025 – come anticipato – Paperissima Sprint verrà dunque sostituito da La Ruota della Fortuna su Canale 5. Affiancato da Samira Lui, Gerry Scotti guiderà il nuovo access prime time di Canale 5 al timone dello storico game show che, per l’occasione, presenterà tantissime novità a partire dal nuovo gioco finale "La Ruota delle Meraviglie" e da un maxi-premio in palio. Appuntamento sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni a partire dalle ore 20:35. Pier Silvio Berlusconi e i vertici Mediaset hanno dimostrato di volere puntare tanto su La Ruota della Fortuna in access (cercando di "preparare" la sfida Stefano De Martino e Affari Tuoi) e il game show proseguirà fino ad autunno inoltrato, facendo slittare anche il ritorno di Striscia la Notizia a novembre.

