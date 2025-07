“Affari Tuoi straccia la concorrenza”, Rai all’attacco dopo le accuse di Berlusconi e Scotti sulla ludopatia Giampaolo Rossi risponde alle accuse sullo show dei pacchi e rivendica il successo Rai tra fiction record, sport, informazione e ascolti in crescita. I dettagli

Hanno suscitato scalpore le parole di Pier Silvio Berlusconi su Affari Tuoi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. L’amministratore delegato, dopo aver detto che avrebbe voluto De Martino su Canale 5, ha parlato dello show dei pacchi, chiedendosi se sia giusto mandare in onda in prima serata "una tipologia di giochi d’azzardo", in cui "si vincono premi senza particolari meriti." Qualche giorno fa, anche Gerry Scotti, poco prima di tornare con La Ruota Della Fortuna alle 20:45 su Canale 5, aveva espresso il suo giudizio su Affari Tuoi, affermando: "Dicono che loro sono come il Psg nel calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace." Ha aggiunto, inoltre che i suoi quiz sono diversi perché "la componente del merito è sempre preponderante". Non è tardata la replica della Rai, in particolare, l’A.D. Giampaolo Rossi ha rotto il silenzio in un’intervista al Corriere Della Sera. Di seguito, i dettagli.

Rai, l’A.D. Rossi replica a Berlusconi: "Affari Tuoi straccia la concorrenza"

Dovevamo aspettarcelo e, a distanza di qualche giorno, è arrivata la replica dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, alle parole di Pier Silvio Berlusconi su Affari Tuoi. Intervistato dal Corriere Della Sera, Rossi ha affermato: "Il dibattito sulle poltrone è alimentato da coloro che ne sono alla ricerca. Affari Tuoi è ludopatia solo quando straccia la concorrenza." Poche parole ma che pungono come un ago trafitto nella pelle, una risposta alle accuse per nulla celata.

Giampaolo Rossi sugli ascolti Rai: "I migliori degli ultimi 10 anni"

Per quanto riguarda il tema degli ascolti, Rossi ha spiegato (senza mezzi termini): "I famosi esperti prevedevano il crollo dei nostri ascolti in seguito ad alcuni addii. Invece le reti generaliste Rai nei primi cinque mesi 2025 hanno avuto il miglior share da 10 anni a questa parte. Siamo, con numeri da record, la prima fonte informativa degli italiani. E poi lo sport su cui la Rai investe molto, il Sanremo più visto nella storia della tv, il ritorno di Benigni e quello di Fiorello in radio, il successo di Affari Tuoi." Nel corso dell’intervista l’ad della Rai ha parlato anche delle critiche mosse alla qualità dei programmi: "Le critiche pretestuose si sono spostate sulla qualità dei programmi. C’è il bisogno di attaccare l’invenzione giornalistico-politica di TeleMeloni. Dall’altra, c’è un tema più grande: il conflitto tra cultura intellettuale e immaginario popolare che ha nella tv il campo di battaglia."

Giampaolo Rossi, le parole sugli addi e suoi nuovi arrivi in casa Rai

Altro tema ‘delicato’ è quello dei volti che hanno lasciato la Rai. Rossi non è preoccupato per gli addii eccellenti: "Molti altri sono arrivati. Il mercato tv è dinamico". Su Amadeus, difende le scelte fatte: "Stefano De Martino è stata una scommessa vinta quando nessuno ci credeva e rappresenta un’idea moderna dell’intrattenimento televisivo. E Carlo Conti ha fatto un Sanremo da record". Sul futuro del Festival mantiene cautela: "Siamo nella fase negoziale con il Comune". Infine, chiarisce gli effetti della legge di Bilancio: "L’area più interessata è l’Intrattenimento. Nell’ultimo anno le ore di informazione giornalistica sono aumentate di quasi il 10%, mantenendo il primato in Europa".

