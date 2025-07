Anticipazioni Tu si que Vales, dopo Bonolis arriva Alessia Marcuzzi. Come cambia l’edizione 2025 La nuova edizione parte a settembre su Canale 5 con tante novità: puntate più corte, duetti con ospiti vip e gare di lip sync. Ecco le prime anticipazioni.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Da settembre 2025, Tu sì que vales tornerà a tenere banco nel sabato sera di Canale 5, ma già da ora possiamo scoprire cosa accadrà nelle prime puntate del talent show di Maria De Filippi. Il programma campione d’ascolti di Mediaset vivrà una vera rivoluzione, con l’arrivo in giuria di Paolo Bonolis (al posto di Gerry Scotti) e puntate più brevi e dinamiche, concluse entro mezzanotte, per volere di Pier Silvio Berlusconi. Ma non solo. Anche nella prossima edizione lo studio di Tu sì que vales accoglierà tanti super ospiti vip pronti a giocare con i membri del cast fisso e a far divertire il pubblico. Ecco alcune anticipazioni fornite da SuperGuida TV e Amici News.

Tu sì que vales 2025: le anticipazioni e gli ospiti delle prime due puntate

Cosa succederà nelle prime puntate di Tu sì que vales 2025? Qualcosa è già filtrato dallo Studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma. Sappiamo, ad esempio, che tra le novità più curiose dell’edizione 2025 c’è una gara interna tra i giudici a colpi di lip sync, ovvero esibizioni musicali in playback pensate per intrattenere e divertire gli spettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco le assegnazioni musicali delle prime due puntate:

Prima puntata:

Luciana Littizzetto ha cantato Casa mia di Ghali;

ha cantato Casa mia di Ghali; Maria De Filippi ha imitato Madonna , con tanto di coreografia;

ha imitato , con tanto di coreografia; Rudy Zerbi ha reso omaggio a Freddie Mercury ;

ha reso omaggio a ; Paolo Bonolis si è esibito in Se mi lasci non vale;

si è esibito in Se mi lasci non vale; Sabrina Ferilli ha cantato Wrecking Ball di Miley Cyrus, con un finale che pare contenesse anche una dedica ironica a Maria De Filippi.

Seconda puntata

Nella seconda puntata, registrata nei giorni scorsi, sono entrati in scena diversi ospiti che hanno duettato con i giudici. Ecco gli abbinamenti:

Maria De Filippi ha condiviso la scena con Alessia Marcuzzi ;

ha condiviso la scena con ; Sabrina Ferilli ha cantato con Noemi ;

ha cantato con ; Paolo Bonolis si è esibito insieme a Cesara Buonamici ;

si è esibito insieme a ; Rudy Zerbi ha duettato con Romina Power ;

ha duettato con ; Luciana Littizzetto ha cantato con Nicolò De Devitiis.

Secondo quanto trapela, le puntate termineranno intorno a mezzanotte, anticipando la chiusura rispetto alle scorse edizioni, quando lo show su Canale 5 durava ben oltre l’una del mattino. Questa svolta, voluta da Pier Silvio Berlusconi e già applicata anche al nuovo corso del Grande Fratello (sia NIP che VIP), potrebbe favorire Ballando con le Stelle, che da fine settembre tornerà a sfidare Tu sì que vales al sabato sera.

Gerry Scotti lascia, Bonolis debutta: "Devo pensare alla mia salute e ai miei nipoti"

Il cambiamento più importante di Tu sì que vales 2025 riguarda però la giuria. Gerry Scotti ha infatti deciso di lasciare il programma, dopo anni di presenza costante al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Il conduttore ha spiegato così i motivi della sua scelta:

"Sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare un po’ anche alla mia estate, alla mia salute, ai miei nipoti e a farmi un po’ di vacanze. Quindi la ragione è stata semplicemente quella".

Il nuovo impegno televisivo di Scotti è La ruota della fortuna, tornata con successo nell’inedito slot dell’access prime time. Il format, lanciato all’inizio della settimana, sta registrando ottimi risultati e dovrebbe proseguire anche in autunno.

A raccogliere la sua eredità a Tu sì que vales è Paolo Bonolis, alla sua prima esperienza nel programma. La sua presenza promette di portare nuova linfa allo show, grazie a una combinazione di ironia tagliente e grande esperienza televisiva. Per il conduttore romano sarà anche un’occasione per rinnovare la propria immagine, dopo anni trascorsi alla guida di format storici come Avanti un altro, considerati da molti ormai un po’ stanchi.

Potrebbe interessarti anche