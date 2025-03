Al Bano al San Marino Song Contest, la rivincita su Carlo Conti dopo la stroncatura a Sanremo: ecco cosa farà Dopo l'ennesima esclusione dal Festival, il cantante di Cellino San Marco salirà sul palco del San Marino Song Contest. Pronto per lui anche un premio alla carriera.

Due esclusioni di fila da Sanremo, prima con Amadeus e poi con Carlo Conti. Ma adesso il leggendario Al Bano, digerita come sempre la delusione, potrà rifarsi salendo su un altro palco di primo livello. Sarà infatti l’ospite speciale del San Marino Song Contest 2025, pronto a esibirsi con pezzi iconici e a ritirare un prestigioso Premio alla Carriera. E se questa non è una ‘frecciata’ a Carlo Conti, e a tutto il mondo del Festival, poco ci manca davvero. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Al Bano, lo ‘sgambetto’ a Carlo Conti dopo Sanremo: sarà al San Marino Song Contest

L’8 marzo prossimo, al Teatro di Dogana Nuova, andrà in scena l’attesissimo San Marino Song Contest 2025, vetrina di prima importanza per i cantanti (italiani e non solo) che cercano un pass verso gli Eurovision. Ci saranno Gabry Ponte (papabile vincitore, secondo le previsioni) e poi Bianca Azei, Pierdavide Carone, Marco Carta e tanti altri. E l’evento sarà pure trasmesso in Eurovisione, e ritrasmesso in tutto il mondo attraverso Rai Italia (e RaiPlay), dall’America Latina al Sud Africa, passando per l’Asia e l’Australia.

Insomma un evento imperdibile, che adesso potrà contare anche sulla presenza straordinaria di Al Bano Carrisi. Perché il talento di Cellino San Marco è stato annunciato come ospite speciale: a San Marino ci sarà, si esibirà con due brani storici, e infine riceverà un ambitissimo Premio alla Carriera Carriera dalle mani del Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Un evento nell’evento, che senza dubbio farà schizzare in alto gli ascolti della serata. Mentre qualcuno, in zona Sanremo, potrebbe iniziare a rosicare parecchio.

L’esclusione (doppia) di Al Bano da Sanremo

Non è infatti un segreto, l’esclusione di Al Bano dall’ultimo Sanremo di Carlo Conti. L’ex marito di Romina Power era stato scartato dall’ultimo direttore artistico, che peraltro aveva seguito le orme del suo predecessore, Amadeus. Per nessuno dei due, in pratica, Al Bano era meritevole di tornare sul palco dell’Ariston. E invece gli organizzatori del San Marino Song Contest l’hanno voluto, ‘cucendogli’ pure attorno un’accoglienza da star internazionale. Chissà se il messaggio sarà arrivato, forte e chiaro, in casa Rai.

Intanto non ci resta che attendere la serata dell’8 marzo, quando scopriremo chi accederà agli Eurovision in rappresentanza di San Marino. A valutare i cantanti sarà una giuria di primo livello: il presidente Luca De Gennaro, critico musicale e conduttore radiofonico; Roberto Sergio, Direttore Generale Rtv San Marino; Federica Gentile, conduttrice e autrice tv; Mario Andrea Ettorre, direttore marketing SIAE; e infine Ema Stokholma, nota conduttrice in radio e tv. Ne vedremo senz’altro delle belle.

