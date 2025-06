Furia Al Bano contro Romina Power, lite tra ex sul concerto in Russia: “Non invitata, a che titolo parla?” Al Bano sbotta dopo le accuse dell’ex moglie, che si è dissociata dal concerto a San Pietroburgo: “Da Romina Power una coltellata mediatica"

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Continua la maretta tra Al Bano e Romina Power. A distanza di trent’anni dalla fine del loro matrimonio e dopo svariati tira-e-molla artistici, la storica coppia della musica italiana è nuovamente ai ferri corti. A far esplodere la tensione è stato il concerto che Al Bano ha tenuto a San Pietroburgo il 20 giugno, in occasione del Forum Economico Internazionale. Sul palco, il cantante pugliese ha proposto alcuni dei suoi successi storici, tra cui Felicità, l’iconico brano lanciato nel 1982 con la sua ex moglie. E proprio quella canzone ha fatto arrabbiare Romina Power.

Romina Power si dissocia dal concerto in Russia

Romina non ha usato mezzi termini: sui social ha annunciato nero su bianco di prendere le distanze dalla performance del suo ex compagno e dalla sua scelta di esibirsi in Russia in questo momento storico. "Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità", ha dichiarato via Instagram. Un messaggio senza peli sulla lingua, che ha stupito tutti facendo immediatamente il giro del web. Romina Power, da sempre molto attenta a certe tematiche, ha voluto quindi dissociarsi da un evento che, a suo avviso, stonava con il clima internazionale attuale segnato dalla guerra in Ucraina, scatenata dall’invasione iniziata nel 2022 dall’esercito russo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al Bano replica all’ex moglie: "Una coltellata dalla madre dei miei figli"

Al Bano, dal canto suo, non l’ha presa affatto bene. Intervistato da Adnkronos, ha risposto a muso duro:

"Il post di Romina è una coltellata mediatica. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto. Lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare Felicità? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi".

E non è finita qui. Il cantante si è detto stanco degli attacchi che riceve quotidianamente: dai social alla stampa, passando ora anche per la sua ex moglie. "Ogni giorno ricevo coltellate mediatica e attacchi sui social, ora anche da Romina. Questa è proprio una coltellata che non mi aspettavo da una signora che è anche la madre dei miei figli", ha aggiunto, lasciando intuire un certo senso di accerchiamento.

"Al Bano e Romina Power sono stati un duo straordinario, per anni, quando tra di loro c’era amore – ha concluso parlando in terza persona – Lei a un certo punto ha deciso di tagliare, di andarsene in America, di rompere una famiglia e un duo straordinario. Ognuno ha il diritto di fare nella sua vita ciò che vuole. E lei lo ha fatto. Adesso se n’è ritornata in Puglia. Ma perché spara queste bordate? A che titolo?".

Al Bano e la Russia: un rapporto speciale

Da anni ormai il cantante di Cellino San Marco è finito nel mirino degli haters per il rapporto speciale che ha con la Russia, Paese che da sempre segue la sua musica con un amore particolare. Pur condannando aspramente l’invasione dell’Ucraina, Al Bano ha sempre promosso il dialogo tra le parti in conflitto, descrivendo se stesso come un "messaggero di pace":

"Se mi chiamano vuol dire che hanno bisogno di me, la musica di Al Bano rappresenta la fame di pace che ha il popolo russo", ha detto l’artista pugliese. Le sue parole, però, non sono bastate a metterlo al riparo dalle polemiche di chi lo taccia di essere troppo vicino alle posizioni di Putin. Un’accusa respinta con decisione dalla voce di Felicità, che però ha ammesso di conoscere lo zar russo da diversi decenni:

"Putin lo conosco fin dal 1986, quando ho fatto una serie di spettacoli nell’allora Leningrado. L’ho visto al Cremlino, insieme con Eltsin, le nostre famiglie si sono salutate e abbracciate, poi l’ho incontrato altre volte. Io so che Putin è il più occidentale dei russi, è una persona perbene, ma non mi faccia parlare di politica. Certo la guerra è un dolore per tutti. Non condivido in nessun modo l’idea della guerra, che è un disastro: un cancro per la società".

Al Bano: "Il concerto in Russia? Ci tornerei domani"

La pioggia di polemiche che l’ha travolto, però, non basta a far rimpiangere a Al Bano la decisione di esibirsi in Russia: "La mia è stata anche una sfida – ha aggiunto – Il Forum Economico di San Pietroburgo è una manifestazione che va avanti da quasi 30 anni e lì non c’era nessun fine politico. Al concerto c’erano 600mila persone. Io sono ancora emozionato e ci tornerei domani mattina. E attenzione, a questo concerto sono andato come messaggero di pace, perché se mi chiamano vuol dire che hanno bisogno di me, la musica di Al Bano rappresenta la fame di pace che ha il popolo russo. In tempo sia di armonia sia di conflitto c’è sempre bisogno della vitamina ‘F’, di Felicità. Da 42 anni quella canzone è diventata un inno: la felicità è pace e vita, mentre con la guerra sappiamo quello che succede: molte mamme non rivedranno i loro figli".

Potrebbe interessarti anche