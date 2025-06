Al Bano canta 'Felicità' in Russia (con 'scivolone' al Tg1), Romina Power si arrabbia: perché Al Bano divide l’opinione pubblica e finisce al centro delle polemiche dopo il concerto a San Pietroburgo: interviene anche l'ex moglie Romina Power.

Al Bano canta in Russia e divampano le polemiche. L’artista pugliese, amatissimo in Italia ma anche nei Paesi dell’ex blocco sovietico – lo scorso 20 giusto si è esibito a San Pietroburgo, in un maxi-concerto che organizzato in occasione del Forum economico internazionale. Con lui all’evento c’era anche Iva Zanicchi, altra artista italiana amatissima da quelle parti: i due, in coppia, si sono esibiti nel brano ‘Felicità’ e la loro esibizione, come prevedibile, sta facendo molto discutere. Ecco perché.

Al Bano ‘gelato’ dal giornalista: la gaffe al Tg1

Al Bano ha sempre avuto un rapporto speciale con la Russia, costruito nel corso dei decenni e cementato dall’amore che i russi tutt’oggi riservano a lui e alle sue canzoni. Anche per questo il cantante di Cellino San Marco ha deciso di partecipare a un concerto organizzato in Russia, una mossa che lo spedito al centro della bufera mediatica a causa dell’invasione dell’esercito di Putin che da tre anni tiene sotto scacco l’Ucraina. "Ormai fanno polemica su tutto", ha risposto lui pochi giorni fa: "Ma poi per cosa? Perché vado lì a mandare un messaggio di pace? Perché faccio da sempre il mio mestiere? Queste polemiche non le capisco proprio e non mi interessano".

Proprio a causa del polverone mediatico sollevato dalla sua esibizione, il Tg1 ha raggiunto Al Bano a San Pietroburgo per raccogliere le sue impressioni a caldo dopo il concerto: "Non è spinto dal ricco cachet, dice che è voluto venire a vedere con i suoi occhi", si sente nel servizio. Poi è stata la voce di Felcità a dire la sua: "Accendi la tv in Italia e sembra che qua ci siano bombe e cannoni da tutte le parti. A te risulta?", ha domandato ironicamente alla giornalista che lo intervistava. Quest’ultima però lo ha inchiodato con una replica glaciale: "Ma non è qui la guerra". Un siparietto, questo, diventato subito virale sul web, dove il video che immortala il botto a e risposta tra Al Bano è il giornalista sta impazzando da diverse ore.

L’attacco di Romina Power

Come se non bastasse la gaffe al Tg1, Al Bano dopo il suo concerto in Russia deve fare i conti anche con la rabbia della sua ex moglie. Romina Power, infatti, ha preso le distante via social, criticando la scelta dell’ex marito di cantare il ‘loro’ brano – ‘Felicità’ – in Russia e per giunta in un momento storico in cui – a causa delle guerre in atto in diversi luoghi del mondo – c’è poco da star felici: "Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità", ha scritto Romina.

