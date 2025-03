Amadeus cambia rete e sfida De Martino: lo scontro (imprevisto) con Affari Tuoi Il conduttore di Discovery sarà ospite de Il bello del calcio per parlare della "sua" Inter nella stessa fascia oraria di Affari Tuoi: il duello è aperto.

Amadeus torna in access prime time dopo essersi fermato con il suo I Soliti Ignoti. Questa volta però non sarà sul Nove ma a ospitarlo è una rete locale. Si tratta dell’emittente campana TeleVomero, sul canale 11 in Campania, appunto. La trasmissione che ha annunciato la sua presenza è Il bello del calcio, show sul mondo del pallone, in particolare della squadra del Napoli, condotto da Claudia Mercurio.

Amadeus su TeleVomero dopo Napoli-Inter

Ad annunciare sui propri profili social la partecipazione di Amadeus al programma di TeleVomero è stato Il bello del calcio con tanto di foto del conduttore sullo sfondo del logo della trasmissione. "Grande ospite questa sera a Il Bello del Calcio. Avremo il piacere di avere in studio Amadeus, pronto a commentare con noi Napoli-Inter. Noi ci proveremo a convertirlo, dateci una mano anche voi da casa". Così scherzano gli autori dello show dell’emittente della Campania in un lunedì infuocato perché sabato alle 18:00 si è giocata Napoli-Inter, il big match in ottica scudetto che ha visto gli azzurri pareggiare con Billing dopo il gol su punizione di Dimarco. Sarà un’impresa ardua quella di convertire Amadeus ai colori della compagine all’ombra del Vesuvio vista la sua grande fede neroazzurra tanto da chiamare suo figlio José come Mourinho, ex allenatore dell’Inter, famoso per aver conquistato il triplete: nella stagione 2009/2019 infatti la squadra di Milano vinse la Coppa Italia, il campionato e la Champions League. Di sicuro una delle stagioni più brillanti dal punto di vista dei risultati per l’Inter.

Amadeus sarà sfida a Stefano De Martino

Il conduttore del Nove che ha più libertà adesso a Discovery rispetto a quando lavorava alla Tv di Viale Mazzini si scontrerà nella fascia dell’access prime time con Stefano De Martino. Infatti il conduttore della trasmissione che fu proprio di Amadeus va in onda dopo il Tg1 e 5 Minuti di Bruno Vespa. Lo show de Il Bello del calcio inizia alle 20:50: la sfida è quindi aperta per gli ascolti. Certo essendo un’emittente locale non ci si aspetta di certo che superi Affari Tuoi, ma di sicuro gli fedelissimi del conduttore interista saranno interessati a vederlo anche sotto questa nuova veste di ospite e commentatore sportivo. Adesso Amadeus è più libero, come detto poc’anzi, rispetto a prima, quando nella TV di Stato era legato da vincoli contrattuali e aziendali per proteggere l’esclusività dei propri personaggi di punta. Ora il presentatore ha maggiore libertà, è anche questa è una scelta.

