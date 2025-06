Al Bano, show al concerto: spettatrice sviene e lui fa un acuto. Poi vola in Russia (tra le polemiche) Un video surreale diventato immediatamente virale con protagonista il cantante di Cellino San Marco sta facendo parlare il web: cosa è successo

L’incredibile potenza della voce di Al Bano è tale da poter resuscitare i morti, o almeno, una persona svenuta? C’è da chiederselo, scherzosamente, vedendo i video che immortalano un momento particolare e anche abbastanza teso di uno degli ultimi, sempre pienissimi, concerti del leone di Cellino San Marco con una spettatrice che sviene tra la folla e lui che cerca di dare una mano dal palco, come può, cercando anche, comprensibilmente, di sdrammatizzare la situazione complicata. Scopriamo cosa è successo.

Al Bano: un acuto per rianimare una fan e alleggerire una situazione complicata

Sta rimbalzando da una parte all’altra del web da qualche ora un video virale che racconta di una situazione complicata vissuta durante un’esibizione canora di Al Bano, in cui il cantante pugliese ricorre ai suoi proverbiali acuti per smorzare un po’ di tensione, mentre i soccorsi necessari procedono a fare il loro lavoro. Ma andiamo con ordine.

In una delle recenti esibizioni di Al Bano, una donna tra il pubblico si è sentita male e ha perso i sensi. Una situazione che ha generato confusione e paura nel resto degli spettatori e la voce su cosa stava succedendo, come accade sempre in questi casi, è subito rimbalzata, fino ad arrivare alle prime file, al backstage e, alla fine, direttamente sul palco, dove la notizia ha colpito subito Al Bano che stava andando avanti con il suo show. Naturalmente, l’esibizione è stata momentaneamente interrotta: il cantante si è fermato e, molto probabilmente, nel tentativo di smorzare la tensione e di alleggerire una situazione che poteva diventare molto difficile, ha pensato di aggrapparsi al suo strumento d’oro e di usare la voce per fare qualcosa di utile.

II cantante viene infatti informato del dettaglio che la fan che si è sentita male si chiama Deborah e a quel punto inizia subito a ironizzare per cercare di alleggerire la tensione: "Si chiama Deborah, allora ho capito perché è caduta: perché non c’è Fausto Leali", dice ironizzando sul noto brano del collega. Poi decide di intonare quello stesso brano con qualche variazione, parte dunque con l’acuto sul nome di "Deboraaaah" e poi aggiunge "Deboraaaah, svegliatiiii".

Alla fine, la signora deve essersi ripresa, mentre il video di Al Bano è diventato virale, tra ironie e polemiche, polemiche che non sono mancate nemmeno sull’annuncio del prossimo concerto del cantante a San Pietroburgo dove il cantante di Cellino San Marco si esibirà nella Russia di Putin insieme alla collega Iva Zanicchi.

