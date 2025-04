Affari Tuoi, straordinari in vista per De Martino: la richiesta della Rai (mai fatta ad Amadeus) Viale Mazzini vorrebbe proporre un prolungamento mai visto al conduttore. Merito dei numeri 'monstre' e segno di fiducia. E scatta una serata speciale a maggio. Ecco i dettagli

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La Rai blinda (ancora di più) Stefano De Martino. Pare infatti che tra maggio e giugno siano in arrivo due novità di peso per il suo show dei pacchi. In primis, una prima serata speciale di Affari Tuoi – in stile Epifania – attesa per il 2 maggio. E poi la novità più clamorosa. Vale a dire un prolungamento, possibile, del programma dei pacchi oltre la fine ‘canonica’ prevista per il 1° giugno. Una concessione che la Rai non ha mai fatto a nessuno, nemmeno all’ex mattatore di casa Amadeus. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Affari Tuoi, straordinari in arrivo per Stefano De Martino

La Rai dà spazio a De Martino, in attesa della stagione estiva e con la volontà (evidente) di sfruttare al massimo il momento magico del conduttore. Il primo tassello della strategia, dunque, verrà posato in prime time il 2 maggio prossimo. Quando all’ex ballerino sarà concessa una prima serata speciale – come accade già in occasione dell’Epifania – per dare ulteriore lustro ad Affari Tuoi. L’idea, tra l’altro, sarebbe quella di testare il conduttore anche in vista della prossima stagione. Perché è chiaro che con l’addio (sofferto) a Stasera Tutto è Possibile, per De Martino si aprirà l’ipotesi di un nuovissimo progetto in prime time su Rai 1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tornando al presente, invece, dopo gli straordinari di maggio Viale Mazzini starebbe valutando anche un’altra mossa. Infatti, secondo Fanpage.it, Affari Tuoi potrebbe allungarsi ben oltre il finale previsto inizialmente per il 1°giugno. Si parla in particolare di altre 20 puntate da affidare a De Martino, fino alla fine del primo mese dell’estate. E se fosse vero, sarebbe una concessione senza precedenti in casa Rai. Neanche all’adorato Amadeus, prima che emigrasse verso il Nove, era stato permesso tanto dai vertici della rete. Quindi è chiaro che la fiducia nei confronti di Stefano continua a crescere.

I rischi di un prolungamento ad Affari Tuoi

Ma non tutto potrebbe andare secondo i piani. La scelta di prolungare Affari Tuoi, infatti, potrebbe anche rivelarsi un clamoroso errore di calcolo. Perché l’edizione di De Martino va già avanti in maniera pressoché ininterrotta da settembre 2024. E altre 20 puntate a giungo potrebbero risultare un po’ indigeste al pubblico.

Inoltre, va considerato che una pausa più lunga, prima della prossima edizione, garantirebbe più respiro al gioco dei pacchi. La gente insomma avrebbe più voglia di ricollegarsi, a settembre, dopo uno stop degno di questo nome. E poi Stefano De Martino avrà pure bisogno di staccare un po’. Altrimenti il prossimo salto di qualità, in Rai, potrebbe risultare faticoso anche per un inguaribile stakanovista come lui.

Potrebbe interessarti anche