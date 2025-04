Perché De Martino lascia Stasera Tutto è Possibile: lacrime d’addio, retroscena e il piano della Rai Il conduttore ha chiuso commosso l’ultima puntata dello show, arrivando ai saluti su Rai 2 con un messaggio che sa di chiusura di un capitolo: il suo futuro

Stefano De Martino è arrivato ai saluti. Il conduttore campano, infatti, ha chiuso l’undicesima edizione di Stasera Tutto è Possibile in lacrime, al termine di una stagione costellata di record e numeri da capogiro su Rai 2. Nella puntata di ieri De Martino si è visibilmente commosso nel congedarsi da quella che lui stesso ha definito una vera e propria "famiglia", ma il futuro (su Rai 1) potrebbe essere ancora più roseo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Stefano De Martino saluta Stasera Tutto è Possibile

Ieri martedì 8 aprile 2025 è andata in scena l’ultima puntata dell’undicesima stagione di Stasera Tutto è Possibile. Stefano De Martino è arrivato ai saluti dopo una stagione da sogno, durante la quale STEP ha toccato cifre mai raggiunte prima e polverizzando record dopo record negli ascolti tv. Dopo avere ereditato le redini dello show da Amadeus nel 2019 (proprio come sarebbe successo anni dopo ad Affari Tuoi), il conduttore campano è diventato il vero e proprio simbolo del programma e ieri, in occasione di quella che potrebbe essere stata l’ultima puntata, non è riuscito a trattenere le lacrime. Commosso e con la voce rotta, infatti, De Martino ha salutato il pubblico di Stasera Tutto è Possibile e il suo fedelissimo cast: "Oltre al vostro affetto, questo programma è stata una grande opportunità lavorativa. Un’esperienza bellissima, che mi ha aiutato a costruire quella che oggi considero la mia famiglia".

Il futuro di De Martino su Rai 1: un nuovo show e Sanremo

Chiusa con un clima da addio e parole di congedo, l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile potrebbe rivelarsi un’importante ‘occasione’ per Stefano De Martino. Arrivato ai saluti su Rai 2, infatti, il conduttore potrebbe ora focalizzare la propria carriera su Rai 1, dove da mesi sta già dominando l’access prime time al timone di Affari Tuoi. Non è da escludere che l’addio a STEP possa essere ‘strategico’: per l’ex compagno di Belén Rodríguez potrebbero spalancarsi ora le porte della prima rete per diventare definitivamente il nuovo volto simbolo della Rai. Si parla di un nuovo show nel palinsesto e il suo nome circola da tempo tra i papabili conduttori del sabato sera; il futuro del Festival di Sanremo dopo il bienno targato Carlo Conti, inoltre, sembra essere già scritto per lui, che intanto ha salutato il pubblico di STEP senza sbottonarsi sul suo futuro: "Forse ci rivedremo qui, forse altrove, ma sicuramente presto".

