Affari tuoi si ferma (aspettando De Martino), palinsesto stravolto: cosa va in onda da oggi su Rai 1 Il game show si ferma per il periodo estivo e saluta Amadeus: ecco cosa lo sostituirà nell’access prime time di Rai 1 a partire da lunedì 3 giugno.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Affari tuoi, il popolare gioco dei pacchi di Rai 1, ha conquistato il pubblico italiano con il suo mix di suspense e divertimento, portando i concorrenti a sfidare la sorte nella speranza di vincere premi importanti. Condotto da Amadeus, il programma ha saputo mantenere alta l’attenzione degli spettatori, raggiungendo ascolti record stagione dopo stagione. Tuttavia, con la puntata trasmessa sabato 1 giugno, si è chiusa un’era: Affari tuoi non solo va in pausa estiva, ma non andrà più in onda con la conduzione di Amadeus, che da settembre si trasferirà al canale Nove.

Affari tuoi: Stefano De Martino rimpiazza Amadeus

La stagione appena conclusa di Affari tuoi è stata particolarmente brillante, consolidando il successo del format grazie alla presenza carismatica di Amadeus. Il presentatore ha saputo infondere energia e simpatia al programma, creando un’atmosfera coinvolgente che ha attratto una vasta platea di telespettatori. Tuttavia, con il passaggio di Amadeus al canale Nove (nel ‘trasloco’ sarà compreso anche il format I soliti ignoti), Rai 1 si trova di fronte alla sfida di trovare un nuovo volto che possa mantenere vivo l’interesse per il gioco dei pacchi. Le voci più accreditate indicano Stefano De Martino come il prossimo conduttore del programma a partire dalla prossima stagione. De Martino, già noto al grande pubblico per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, potrebbe portare una ventata di freschezza e novità al format, continuando la tradizione di successo inaugurata da Amadeus.

Rai 1, da oggi Techetechete al posto di Affari Tuoi

Con la fine di Affari tuoi, il palinsesto di Rai 1 subirà un cambiamento significativo. A partire dal 3 giugno, il programma sarà rimpiazzato da Techetechete, un appuntamento televisivo che da anni riscuote grande successo. Techetechete è noto per la sua capacità di recuperare e riproporre momenti memorabili del vasto archivio della Rai, offrendo agli spettatori una ricca selezione di sketch, canzoni ed esibizioni artistiche. Il programma non solo celebra la storia della televisione italiana, ma offre anche un’occasione per rivivere e riscoprire i cambiamenti culturali e sociali del Paese attraverso più di 70 anni di trasmissioni.

La puntata di Techetechetè andrà in onda lunedì 3 giugno 2024 alle ore 20.35 sarà un omaggio alla memoria storica della Rai, raccontando attraverso il varietà televisivo l’evoluzione della TV italiana e le trasformazioni della nostra società. Il programma ha sempre avuto un grande successo per la sua capacità di coniugare nostalgia e intrattenimento, attirando un pubblico trasversale di tutte le età. L’alternanza di sketch comici, esibizioni musicali e spezzoni di spettacoli storici crea un mosaico affascinante che celebra il passato, rendendolo vivo e attuale.

Potrebbe interessarti anche