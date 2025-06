Affari Tuoi, De Martino salva Simone e Valeria (incinta). Ovazione social: “Un tenerone” Nella puntata del 4 giugno, la partita di Simone sembra partire male ma il cambio pacco si rivela azzeccato: cosa è successo

Affari tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Raiuno mercoledì 4 giugno. A giocare è Simone concorrente della Regione Marche, professione allevatore di tacchinelle. Nelle mani ha il pacco numero quattro e ad aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano c’è la compagna Valeria. La coppia è in attesa di un maschietto. "Sono zootecnico, gestisco un allevamento, mi occupo della parte sanitaria", spiega lei. Come sempre prima di cominciare Thanat porta la specialità del giorno: il Verdicchio. Ecco cosa è successo nella puntata del 4 giugno di Affari tuoi.

Affari tuoi, puntata 4 giugno: cosa è successo

La partita di Simone e Valeria inizia subito malissimo perché eliminano 50mila euro, 75mila euro e 100mila euro. Subito dopo, la situazione migliora: escono prima i 50 euro e poi 500 euro. Poi però arriva una nuova batosta, escono 30.000 euro. Il Dottore parte offrendo un cambio: "Rifiuto e vado avanti", è la scelta di Simone. Poi escono dal tabellone 200 euro, 20 euro e infine Gennarino. Ora il Dottore fa un’offerta e propone 20mila euro ma la coppia non ha dubbi: "Sono soldi però ci sta ancora la ciccia. Per il momento ringrazio ma vado avanti".

Subito dopo escono i 5 euro e i 20mila euro. Il terzo tiro è fortunato perché escono i 0 euro. Arriva la telefonata del Dottore che offre 25mila euro. "Non sono male ma ci stanno tanti progetti", dice Simone. "Abbiamo tanti sogni da realizzare, oltre al bambino abbiamo fatto passi importanti nel lavoro, proviamoci, andiamo avanti", è la risposta commossa di Valeria che fa tritare l’assegno. Una volta usciti i 30mla euro, il Dottore propone il cambio e il concorrente svela: "Io sinceramente non ho numeri, né ho fatto sogni particolari" e aggiunge: "Preferisco rifiutare e andare avanti".

La partita prosegue bene perché esce un euro: "Stiamo recuperando" rassicura Stefano De Martino. Il Dottore torna all’attacco e si gioca il tiro a carte e Simone pesca l’offerta. Il Dottore offre di nuovo 25mila euro: "Sono gli stessi soldi di prima, abbiamo più rossi che blu, è un tabellone antipatico. Se mi porto a casa il Verdicchio è un problema perché sono astemio", ironizza Simone e aggiunge: "Rifiuto e andiamo avanti". Subito dopo un colpo di fortuna perché escono 100 euro. A questo punto il Dottore propone il cambio. "La possibilità di prendere il rosso è alta ma sono fiducioso", dice Simone rifiutando il cambio.

Una volta usciti i 10mila euro, il Dottore offre 30mila euro dopo che la coppia ne aveva richiesti 60mila euro. Simone dice che non è facile rifiutare un’offerta del genere anche considerando i lavori precari che svolgono lui e la compagna ma decide di andare avanti. Per la coppia arriva la batosta forte, escono i 300mila euro, il maxi-premio che sognavano da inizio serata. Il Dottore abbassa drasticamente l’offerta a quota 5mila euro ma considerando che la stessa cifra è ancora presente nel tabellone la coppia decide di rifiutare.

L’ultimo tiro non funziona: escono i 5mila euro. Il Dottore propone un altro cambio e De Martino invita la coppia a riflettere: "Ti ha offerto tre volte il cambio e l’hai sempre rifiutato", dice il conduttore, quasi suggerendo velatamente alla coppia di accettare la proposta. L’invito di De Martino ha i suoi frutti, Simone infatti dice sì al cambio e al posto del pacco numero 4 prende il pacco numero 20. "Che partita strana", commenta De Martino. Simone e Valeria scoprono di avere nel pacco 15mila euro. "Io questa ve la regalo per ricordo", dice ironicamente De Martino consegnando alla coppia il Verdicchio.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 4 giugno 2025 di Affari tuoi non mancano le polemiche sui social: "Non ha saputo giocare per niente, poteva fare cambio o accettare i 30mila euro", "Meglio di niente, ma se cambiava prima forse prendeva il pacco migliore", , "Un po’ sfortunata la partita, auguri e felicità per il vostro bambino", "Il dottore non accetta i 60.000 del concorrente svelando palesemente che non poteva avere i 300.000 nel pacco ma lui sentendosi furbissimo straccia i 30.000 pensando di farla a chi fa solo questo nella vita. Se merita il vinello". Sono molti, inoltre, gli utenti ad aver notato l’intervento ‘provvidenziale’ di De Martino che ha permesso alla coppia di salvarsi sul gong incassando una vincita: "Stefano sta dicendo di cambiare Cambia", scrive qualcuno. E ancora: "Ti vuole aiutare", "Ti sta dicendo di cambiare. Cambia", "Stefano è un tenerone con certi concorrenti". E qualcuno chiosa con ironia: "La moglie tra un po’ partorisce in studio".

