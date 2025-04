Affari Tuoi, Ilaria non si fida del Dottore e affonda (con strafalcione). Web spietato: “Voleva aiutarla” Nella puntata di ieri di Affari Tuoi (14 aprile), Ilaria dalla Sicilia ha rifiutato più volte il cambio proposto dal dottore: non è andata meglio con la regione fortunata.

È Ilaria, detta la vulcanica, a giocare ad Affari tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di lunedì 14 aprile nell’access prime time di Raiuno. La concorrente della Regione Sicilia pesca il pacco numero 11 e sfida il Dottore insieme alla madre Maria Rosa. "Da otto anni lavoro in un grande negozio nel fine settimana. Grazie a questo lavoro mi sono laureata in biotecnologie agrarie. Ora sono agronoma", spiega Ilaria. "Mia figlia è un vulcano. Faccio la madre a tempo pieno e combatto a tempo pieno con lei e il fratello", ironizza la madre. Ilaria è fidanzata con Federico e stanno ristrutturando una casa per andare a convivere. Nell’attesa vivono sotto lo stesso tetto con mamma e papà. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la cassata. Ecco cosa è successo durante la puntata del 14 aprile 2025 di Affari tuoi.

Affari tuoi, puntata 14 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Ilaria e la madre Maria Rosa inizia molto bene in quanto eliminano subito i 5 euro (pacco scelto da Ilaria). Ilaria sceglie poi un altro pacco che contiene 75 euro. Si prosegue con il pacco 14 del Lazio con i suoi 50.000 euro. "Poteva andare peggio", dice Ilaria. Con il tiro successivo, pacco 12 del Veneto, madre e figlia trovano 200.000 euro. Ilaria chiama il pacco 2 della Sardegna. Al suo interno ci sono 100.000 euro. Una bella batosta per Ilaria e Maria Rosa che commenta: "Ora cerchiamo di concentrarci".

Dopo la brutta notizia, Ilaria chiama il pacco 20 del Piemonte che contiene 0 euro. Arriva la telefonata del Dottore che propone un cambio: "L’11 novembre è nato mio padre e l’11 giugno mio fratello. L’11 è un numero che si ripete nella mia vita. Sarei tentata di cambiarlo con il 17 o con il 13 però mi tengo questo, ci provo". Ilaria rifiuta il cambio. Ilaria deve fare altri tre tiri: chiama prima il pacco 16 che contiene la cassata (che va in Liguria), poi il pacco 18 che contiene 15.000 euro. Con il terzo tiro, pacco chiamato da Maria Rosa, se ne vanno 75.000 euro.

C’è la chiamata del Dottore che fa un’offerta, propone 16.000 euro. "Sono tanti soldi, dicevo sempre che avrei accettato ma quando stai qui non ti rendi conto di quello che faresti. Può cambiare tutto ma preferisco giocarmela". Ilaria rifiuta l’offerta e prosegue con altri tre tiri: con il primo escono 50 euro; con il secondo escono 20.000 euro contenuti all’interno del pacco 4 e con il terzo tiro vanno via 20 euro. C’è anche il tempo per un siparietto con protagonista il Dottore, che tramite Stefano De Martino chiede alla concorrente: "Con chi confina l’Italia?". "Con la Francia", la risposta di Ilaria. "E poi?", incalza PasQualo. "Con la Spagna…", una risposta/strafalcione che lascia basito De Martino ("In geografia non siamo messi benissimo") e crea immediatamente scalpore sui social.

Subito dopo Pasquale propone il cambio ma viene rifiutato da Ilaria che compie altri due tiri. Ilaria perde prima 300 mila euro e poi 10 mila euro. La partita non è finita nel migliore dei modi. La concorrente che aveva nel pacco 500 euro è arrivata a giocare alla Regione Fortunata. In questo caso però le cose non sono andate come previsto. Ilaria aveva scelto il Veneto e poi l’Umbria. Entrambe le risposte erano però sbagliate: la scelta esatta era il Lazio.

Le polemiche sui social

Come in ogni puntata, non mancano le reazioni sui social. Qualche utente ha ipotizzato che il Dottore avesse offerto più cambi per un motivo ben preciso: "Si capiva che voleva aiutarla. Pazienza". Altri invece hanno fatto notare come tirare in ballo i compleanni dei familiari non sia sempre di grande aiuto: "Sempre con i compleanni e gli amuleti, che palle". "Ilaria è stata sfortunata", "Non mi è piaciuto come ha giocato", sono stati altri commenti. Non sono mancati, inoltre, sfottò indirizzati dal popolo del web alla gaffe compiuta dalla concorrente su Italia e Spana confinanti: "L’italia confina con la spagna??????ahahahshsh..ho sputato un polmone", ha scritto un utente. E ancora: "Dopo aver detto che l’italia confina con la spagna, mi auguro non vinca!", "Confina con la Spagna…Povera Italia".

