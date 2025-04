L’Eredità e Affari Tuoi, oggi Liorni e De Martino tornano in onda (ma le prime serate slittano). Cosa succede Da stasera riprende la consueta programmazione pre-serale e access prime time di Rai1, ma le puntate speciali dovranno attendere ancora un po'.

L’improvvisa morte di Papa Francesco ha portato le principali reti televisive a fare cambiamenti repentini del palinsesto, per poter dedicare ogni spazio possibile al ricordo e al saluto del Santo Padre. L’Eredità e Affari Tuoi, dopo due giorni di stop, riprenderanno da questa sera nelle loro consuete fasce orarie del pre-serale e dell’access prime time. Per ciò che riguarda invece le puntate speciali dei due giochi di punta di Rai1 condotti rispettivamente da Stefano De Martino e Marco Liorni, previste in questi giorni, dovremo attendere ancora un po’: scopriamo di più.

L’Eredità, slitta lo speciale di sabato 26 aprile: perché e cosa vedremo

A partire da questa sera Marco Liorni tornerà come sempre a tenere compagnia agli italiani nel preserale di Rai1 con L’Eredità. La puntata speciale del quiz, prevista nella prima serata di sabato 26 aprile, sarà invece rimandata. Sabato si celebreranno i funerali di Papa Francesco e tutta la programmazione televisiva cambierà proprio in funzione di questo. I funerali del Santo Padre si terranno alle ore 10 in Piazza San Pietro, a Roma, e le esequie del pontefice verranno seguite in diretta da Rai, Mediaset e dalle reti generaliste.

Anche il resto della giornata sarà dunque dedicato alla scomparsa del Papa con programmi che si adatteranno al momento per permettere ai fedeli di seguire un evento di tale importanza. Non andranno dunque in onda programmi come L’Eredità, Affari Tuoi e Ciao Maschio.

Affari Tuoi, lo speciale di De Martino slitta al 4 maggio

Nei prossimi giorni vi saranno però anche altri cambiamenti dal punto di vista del palinsesto televisivo. Da questa sera tornerà anche Affari Tuoi nella sua consueta fascia oraria dell’access prime time di Rai1, mentre lo speciale previsto in prima serata venerdì 2 maggio con il cast di STEP slitterà alla prima serata di domenica 4 maggio.

L’attesissima puntata speciale in prima serata vedrà il conduttore Stefano De Martino ospitare in studio alcuni dei volti più iconici in Stasera Tutto è Possibile, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina. Tra numeri, giochi ed esibizioni vi sarà anche tanta musica grazie alla presenza in studio di Serena Brancale, The Kolors e Sal Da Vinci che canteranno per il pubblico. In rispetto a quanto accaduto in questi giorni, la messa in onda dello speciale prevista inizialmente per venerdì 2 maggio slitterà però di due giorni, andando in onda domenica 4 maggio in prima serata su Rai1. Ci sarà dunque da attendere un pò di più ma sarà comunque un appuntamento da non perdere.

