Stefano De Martino non si ferma. A poco più di un mese dall’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, infatti, il conduttore di Affari Tuoi – in piena ascesa in Rai – sarebbe pronto a tornare protagonista in prima serata con un nuovo show. Stando a quanto rivelato dal portale Affari Italiani la tv di Stato starebbe pensando a un nuovo programma con il mattatore degli ascolti di questa stagione e Gianni Morandi. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino, nuovo programma in prima serata su Rai 1

A poco più di un mese dalla fine di Affari Tuoi (prevista per fine giugno) e, in generale, dell’inizio dei palinsesti estivi, la Rai è ovviamente al lavoro su quella che sarà la prossima stagione televisiva. Stefano De Martino andrà ufficialmente in "vacanza" al termine di un’edizione da record al timone del game show di Rai 1, che ha dominato l’access prime time per mesi interi annichilendo Striscia la Notizia e volando spesso e volentieri oltre i 6 milioni di spettatori. Affari Tuoi viaggia a una media del 28% di share (quattro punti in più rispetto allo scorso anno sotto la gestione Amadeus) e De Martino si è imposto come uno dei volti di punta della tv di Stato, che avrebbe deciso di puntare ancora di più su di lui a partire dalla prossima stagione.

Stando a quanto svelato dal portale Affari Italiani, infatti, Rai sarebbe al lavoro su un nuovo programma in prima serata da affidare a Stefano De Martino. Dopo l’addio a Stasera Tutto è Possibile e alla prima serata di Rai 2 (con numeri da record in una rete quasi in crisi di ascolti), infatti, l’ex marito di Belén Rodríguez sarebbe pronto a tornare nel prime time, ma su Rai 1. Mentre il "Dottore" di Affari Tuoi è al lavoro su un nuovo format, infatti, Rai avrebbe pensato a un nuovo show da destinare a De Martino e alla prima rete.

Il partner Gianni Morandi

L’idea sarebbe quella di affiancare al conduttore Gianni Morandi, con il quale De Martino ha già collaborato in prima serata nello show condotto da Antonella Clerici Una cena per Natale. "Fra loro due è scoccata la scintilla artistica, dunque si starebbe lavorando appunto ad uno show di prime time per la prossima stagione televisiva di Rai1 che li vedrebbe entrambi protagonisti" si legge sul sito, che aggiunge anche una possibile data di annuncio: "Vedremo alla presentazione dei palinsesti Rai di fine giugno il come e il quando e soprattutto se quella che è per ora solo teoria, diventerà poi pratica".

