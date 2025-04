Affari Tuoi, Martina snobba il marito e finisce male. I social la stroncano per un dettaglio: "Chiedetegli perché sta zitto" Nella puntata dell'8 aprile, la partita di Martina parte male e termina peggio, ma i social s'infuriano per il comportamento della concorrente: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Martina a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di martedì 8 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Abruzzo, balloon artist di professione, pesca il pacco numero 14 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al marito Yuri, un operatore antincendio. "Prima lavoravo in un fast food dove ho conosciuto mio marito. Poi ci siamo fidanzati e sposati e abbiamo avuto la fortuna di avere un figlio di nome Riccardo. Durante il periodo del lockdown, ho aperto un negozio di palloncini… ma non si potevano fare le feste!" racconta la concorrente. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il parrozzo. Ecco cosa è successo durante la puntata dell’8 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 8 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Martina e Yuri parte nel peggiore dei modi, perché col primo tiro eliminano subito i 300mila euro. Poi vanno via 75mila euro, 50mila euro, il parrozzo, che regala alla coppia una boccata d’aria, 1 euro e 0 euro. Insomma, due tiri decisamente fortunati gli ultimi, ma subito dopo arriva la chiamata del Dottore che punta su un’offerta di 20mila euro. "Un bell’assegnino, ma voglio ancora giocare e divertirmi" commenta Martina. Una volta usciti due pacchi blu e 100mila euro, seconda batosta della serata, il Dottore propone il cambio e la concorrente lo accetta, lasciando poi il numero 14 per prendersi il 10 della Toscana, e subito dopo scopre che nel pacco pescato a inizio partita c’erano solo 20 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi escono dal tabellone i 10 euro e 10mila euro. A questo punto il Dottore fa chiedere a De Martino: "Hai studiato il manuale? Sì? Ma quale? Quello di Lupo o quello del Dottore?", e Martina risponde: "Quello del Dottore". Il ‘Doc’ offre ancora 20mila euro, ma lei, di comune accordo col marito, trita il secondo assegno. Eliminati i 20 euro, il Dottore, tramite il conduttore, prende in giro Yuri: "Dice ‘mi ha colpito la voce di Yuri, è ermetico!’ Eh lo so, parla poco". Poi offre il cambio, ma Martina non ne vuole sapere di accettarlo e lo rende noto con grande sicurezza prima di chiamare il pacco da 15mila euro. Allora PaSqualo si gioca a carte un tiro e Martina pesca l’offerta che è sempre di 20mila euro: "E vabbè… perché sempre 20mila euro? Non è giusto…" commenta la concorrente. Dopo aver rifiutato l’assegno, la coppia trova 200mila euro. De Martino dice: "Quei 20mila che abbiamo tritato adesso avranno un altro peso". La nuova offerta è 5mila euro, ma Martina, spinta dal marito, decide di proseguire la sua corsa verso i 30mila euro, cifra più alta sul tabellone, dove restano anche i 5mila euro, 75 euro, 100 euro e 200 euro. Poi eliminano i 75 euro, i 30mila euro, contenuti nel pacco del compleanno della madre, e i 100 euro.

Non resta che andare alla Regione Fortunata, ma prima scoprono che nel proprio pacco avevano i 100 euro. Martina vuole puntare subito sull’Emilia-Romagna, ma tra le sue opzioni ci sono anche Piemonte e Lombardia perché "mi ispira il nord". Per Yuri, invece, la regione buona è il Lazio. Prima di confermare l’Emilia-Romagna, la concorrente dà il via ai ringraziamenti: "Volevo ringraziare tutti perché è stata un’esperienza bellissima. Ringrazio anche chi non c’è più, intendo i pacchisti che non si trovano più qua!". La prima scelta, però, si rivela sbagliata e, per portarsi a casa almeno i 50mila euro, Martina opta per il Lazio, regione consigliata dal marito in precedenza: "Ora il Dottore mi odierà, ma io amerei che Yuri, dopo non aver proferito parola per tutta la puntata, dicendo il Lazio, avesse azzeccato quella fortunata" dichiara il conduttore prima di lanciare la pubblicità. Infine, scopriamo che Yuri ha scelto il Lazio "a sentimento" e per "vicinanza", essendo vicino all’Abruzzo, e poi che la Regione Fortunata è la Campania. "Mi dispiace, il pallone è scoppiato" conclude Stefano De Martino.

Le polemiche sui social

Come ogni sera, anche dopo la puntata di Affari Tuoi in onda l’8 aprile non mancano le polemiche sui social: "Stefano non vede l’ora di chiudere una partita storta", "L’utilità di Yuri stasera…", "Mi pare che una delle cose da non fare sia partire troppo spavaldi, visto che poi la finiscono muti come pesci portandosi a casa zero euro", "Poverino, a lui non l’ha ascoltato completamente", "Yuri ha parlato: Lazio. Regione scelta: Emilia Romagna. Poi chiedetegli perché sta zitto", "Ci è rimasta troppo male.. ma ha giocato altrettanto male, senza riflettere un momento e i segnali c’erano tutti", "Ecco… come cavolo fanno a non capire che non hanno nulla??? Eppure il dottore ha provato a farglielo capire in tutti i modi… mah…", "Yuri vogliamo sentire la tua voce per la prima volta", "Prima o poi qualche concorrente capirà che non esistono i numeri fortunati", "Ecco mancavano le date… ogni sera ci devono essere.. inutilmente pure…".

Potrebbe interessarti anche