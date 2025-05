Affari Tuoi, Elisea travolta dalla iella: cambia due volte il pacco ma finisce malissimo. I social: "Uno peggio dell'altro" Nella puntata del 30 maggio, la partita di Elisea comincia con una serie di pacchi rossi e termina con la Regione Fortunata: cosa è successo e le polemiche

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno venerdì 30 maggio 2025. A giocare è Elisea, concorrente della regione Sicilia e tabaccaia di professione. Tra le mani ha il pacco numero 19 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la mamma Concetta, che della figlia dice: "Bellissima, stupenda, non le manca niente". La concorrente ha una figlia, un marito e un cane di nome Chico, che De Martino chiede alla regia di mostrare una sua foto, ma al suo posto compare il marito insieme alla figlia e al nonno: "Il cane c’è, ma è sdraiata per terra e non entrava nell’inquadratura" ironizza il conduttore dopo essere scoppiato a ridere. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: granita con brioche (quella col tuppo) . Ecco cosa è successo nella puntata del 30 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 30 maggio 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata dedicata a Elisea e Concetta? La partita comincia con Stefano De Martino che entra in studio su un carrello porta pacchi, accompagnato dall’addetto ai lavori che lui chiama Andrea: "Grazie", gli dice mentre scende dal ‘veicolo’ alternativo. E poi Concetta chiede un altro abbraccio al conduttore, perché "tu sei positivo, ti voglio bene!" Con i primi sei tiri, madre e figlia perdono al primo colpo i 300mila euro e De Martino commenta: "No! E meno male che ci siamo abbracciati", ma Elisea risponde: "Va bene, ci sono i 200mila euro!". Subito dopo escono anche i 200mila euro e il conduttore, incredulo, dichiara: "Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo smuoverci, c’è qualcosa che non va in questo studio".

Si prova subito col mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu" e finalmente – dice De Martino – "cominciamo a ragionare": nel 12 del Trentino c’è 1 euro. Poi eliminano i 100 euro, 20mila euro e Gennarino. Poco dopo, la prima chiamata del Dottore, che comincia la sfida col cambio, accettato senza esitazioni dalla concorrente: lascia il 19 per l’8 dell’Emilia-Romagna. Scopriamo poi che ha fatto la mossa giusta, perché nel pacco pescato a inizio puntata ci sono 0 euro e Elisea racconta: "Il 19 non era semplice da cambiare, perché è la data del matrimonio dei miei genitori". Una volta ballato sulle note di Anema e Core, trovano 15mila euro e 50 euro e poi chiama il Dottore, il quale chiede alla concorrente perché abbia cambiato il pacco, ma lei non vuole spiegarlo per una questione strategica.

Il Dottore le offre 20mila euro: "Sono tanti soldi, ma io ho un sogno e non mi bastano, io ho una casa in campagna e vorrei ristrutturarla per renderlo un B&B, un’oasi di pace interiore" dichiara Elisea. Poi vanno via 500 euro, 5mila euro e un altro pacco blu. Torna alla carica il Dottore, questa volta per proporle un nuovo cambio. "Questo pacco mi piace, me lo sono preso, quindi rifiuto e vado avanti" risponde Elisea prima di aprire i 200 euro. Si va di tiro in tiro e PaSqualo offre 29mila euro, che la concorrente non accetta: "Considerando che è un tiro e che ci sono quattro pacchi superiori alla sua offerta, ringrazio e vado avanti".

Poi l’ennesima batosta della serata, perché nell’11 della Sardegna ci sono i 100mila euro: "Niente ci fa, ci sono ancora i 75mila!" commenta Elisea. Il Dottore propone un altro cambio e la concorrente riconosce che potrebbe essere vantaggioso, con la madre che le consiglia di prendere il pacco 9, ed è ciò che fa la giovane giocatrice. "Da un po’ non si faceva un doppio cambio! Io credo nelle partite dinamiche, nel coraggio, perché spesso viene premiato" dice De Martino. Subito dopo scoprono che nel pacco 8 c’erano 10 euro e il pubblico esplode e urla: "Concetta, Concetta!" Poi un’altra botta, perché nell’1 del Friuli Venezia Giulia ci sono i 75mila euro.

Arriva il Dottore, che fa un’offerta pari a 15mila euro, assegno che Elisea rifiuta senza avere dubbi. Una volta eliminati anche i 30mila euro, non resta che puntare ai 50mila euro, perché sul tabellone è la cifra più alta (ci sono pure i 10mila e la granita). Il Dottore se la gioca a carte e la concorrente pesca il cambio, ma viene rifiutato senza tentennamenti. Subito dopo vanno via i 50mila euro e la delusione sui volti delle due donne è evidente. Alla fine, madre e figlia decidono di andare alla Regione Fortunata, ma solo dopo aver scoperto che avevano la specialità del giorno: granita e brioche. Elisea punta sul Veneto, perché "mi ha dato una sensazione quando ho visto il nome". Ma non è la risposta giusta. Le due donne optano per l’Abruzzo, ma la Regione Fortunata è la Campania. "Mi dispiace tantissimo, ma è stato davvero divertente giocare con voi stasera" commenta il conduttore.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 30 maggio 2025 di Affari Tuoi, non mancano polemiche e reazioni sui social di varia natura: "Mamma mia che sfiga", "Non ci credo, ma che iella", "Abbiamo avuto la conferma che i numeri cari non servono a vincere ma basta il c", "Tre pacchi, uno peggio dell’altro", "Ancora una volta: chi troppo vuole…si ritrova granita e brioche!", "Troppa festa prima", "Non voleva vincere molti più soldi di 20000 euro?", "Col senno del poi anche 29 k che non ci fai niente… Avresti pianto con un occhio, ma che vuoi: hai un tabellone così e sei andata per giocare…", "Hai giocato male bella mia".

