Affari Tuoi, Chiara fa un erroraccio e finisce male. Polemiche per la gaffe di Thanat con Lupo: "Glielo appoggio" Nella puntata del 7 giugno, la partita di Chiara comincia bene ma termina a mani vuote a causa di un grosso errore: cosa è successo e le reazioni sui social

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno sabato 7 giugno 2025. A giocare è Chiara, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia e studentessa al terzo anno di Università. Tra le mani ha il pacco numero 2 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fidanzato Sebastiano. La coppia è unita da 5 anni: "Per me è stato un colpo di fulmine. Lavoravo in un bar in centro a Udine quando l’ho visto. Fin da subito ho detto: ‘questo è l’uomo della mia vita’" svela la concorrente. Sebastiano risponde: "Io ci ho messo un po’ a capire, ma alla fine ce l’ho fatta!" Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: Blecs. Ecco cosa è successo nella puntata del 7 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 7 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata di Chiara e Sebastiano? La partita comincia col botto perché il pacco da 0 euro esce al primo tiro. Poi vanno via 100 euro, 20 euro, 5mila, 30mila euro (col primo tiro di Sebastiano) e 75mila euro. Non malissimo come inizio e infatti suonano le campane a festa perché il podio è intatto. Per cominciare, il Dottore offre 35mila euro: "Sono tanti soldi, siamo giovani e ci siamo dati sempre da fare. Non è facile mettere insieme questi soldi, però io voglio divertirmi fino alla fine" commenta la concorrente. Assegno tritato, e si prosegue con i pacchi da 500 euro, 100mila euro (nell’1 del Piemonte, numero chiamato da Sebastiano) e 200mila euro, contenuti nel 9 del Trientino-Alto Adige. "Un po’ meno bene", dice Chiara, ma il fidanzato è più ottimista: "Adesso ci rialziamo".

Ora il Dottore propone il cambio ma lo rifiutano e subito dopo arriva l’ennesima batosta: perdono i 300mila euro. "Vabbè dai, questo è un gioco…" commenta il fidanzato, e De Martino gli dà manforte: "Non molliamo, non ci arrendiamo, difendiamo i 50mila euro!". Subito dopo eliminano i 15mila euro e si passa al mantra Ora tu mi trovi un pacco blu, che funziona: nel 5 della Valle d’Aosta ci sono i Blecs. A questo punto il Dottore si gioca ben 4 tiri a carte e Chiara pesca il cambio. La concorrente lo accetta e lascia il 2 – contenente 10mila euro – per prendere il 7 dell’Umbria scegliendo il numero d’istinto. Poi vanno via 200 euro, 20mila euro – pacco scelto perché "mi piace l’ordine" e infatti è l’unico presente nel lato sinistro del tavolo ("Sparecchiamo" dice De Martino) – e, una volta sbirciato nel pacco successivo, il conduttore chiede: "Come te la cavi con la geografia?" Nel pacco infatti ci sono i 50mila euro.

Si va alla Regione Fortunata, ma solo dopo aver scoperto che nel numero 7 avevano 50 euro. Sebastiano ricorda: "La Sicilia ci ha portato bene (c’erano 0 euro, ndr): abbiamo iniziato alla grande e chiudiamo alla grande", e la concorrente si dice d’accordo. Quindi puntano proprio sulla Sicilia per 100mila euro, ma non è quella giusta. Allora la coppia opta per la Basilicata, dopo aver sentito il parere di Lupo, che ha ricordato: "La Basilicata non esce da un po’, ma il Trentino potrebbe fare il bis, come il Molise che è uscito due volte di seguito". In questa occasione Thanat si è detto d’accordo "con la sua teoria", facendo però una gaffe nell’esprimere il concetto: "Glielo appoggio" dice. Il conduttore, rivolgendosi al pubblico in studio, ha scherzato: "Mi affido alla vostra buona fede, secondo voi io ho qualche responsabilità al riguardo?" Lupo ha risposto: "Tutta farina del nostro sacco". Non è mancata la battuta di De Martino: "Vorrei vedere questo sacco! Lupo parla di bis, Thanat glielo appoggia".

Alla fine, restano sul tabellone la Basilicata e la Sardegna, che tra l’altro era una di quelle che piaceva a entrambi, ed è proprio quest’ultima la Regione Fortunata. Stefano De Martino commenta: "Era la Sardegna, ci siamo andati vicino, l’abbiamo anche nominata!".

Le reazioni sui social

Dopo la puntata di Affari Tuoi del 7 giugno 2025, non mancano le reazioni sui social: "Gliel’avevano lasciata così era palese", "È la Sardegna, se era la Basilicata avevano lasciato il Trentino", "Lupo e Thanat state confusi forte!!!", "Le allusioni sessuali del "te l’appoggio" nel 2025. Le risate del pubblico decerebrato. Le urla del conduttore come Wanna Marchi…", "Wow, che risate su "gliel’appoggio", pare di stare alle medie", "Gli strafalcioni di Thanat pt. Bho", "Thanat per favore contieniti anche tu HAAHHAHAHA", "Madre: secondo me Stefano quando ha nominato i Mari che bagnano la Penisola, li ha voluti aiutare".

