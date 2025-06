Affari Tuoi, Francesca spreca la predizione (incredibile) di una bambina. Sfuma vincita faronica: ”Non mi capacito” Nella puntata del 24 giugno, non mancano sorprese nella partita di Francesca, che però non ascolta né la sorella né la figlia di un'amica: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno martedì 24 giugno 2025. A giocare è Francesca, concorrente della regione Marche che lavora come segretaria in uno studio odontoiatrico. Vicino a sé ha il pacco numero 1 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la sorella Giorgia, infermiera. Francesca ha un compagno di nome Luca, conosciuto mentre svolgeva il suo mestiere. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: la crescia. Ecco cosa è successo nella puntata del 24 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 24 giugno 2025: cosa è successo

La partita di Francesca e Giorgia comincia molto bene perché con i primi tiri eliminano 50 euro, 0 euro (con successivo balletto di Anema e Core), e 30mila euro. Poi un primo colpo duro perché perdono i 75mila euro, e a seguire l’immancabile siparietto di giornata, durante cui il conduttore sfotte il ‘Presidente’, pacchista della Puglia (ha chiamato il suo pacco), oggi in versione "Safari" per via del colore di cravatta e cintura. Stefano De Martino dice: "Sapete con chi matcha bene oggi? Con Pompea (è vestita leopardata, ndr). Vieni qui". Lei arriva e il conduttore le chiede di mettersi di fianco al ‘Presidente’ e poi, rivolgendosi al pubblico, dice: "Purtroppo, non potendo citare brand e marche, devo chiedervi se vi ricordate quella pubblicità dei biscotti dove lei dice a lui che ha già perso l’elefante delle 07:30. Ecco, io me li immagino così loro due, nella casa sull’albero". Nel suo pacco c’è la crescia. In seguito, escono dal tabellone i 50mila euro e suonano le campane a festa: il podio è intatto. Il Dottore offre 35mila euro, subito rifiutati perché "abbiamo appena iniziato".

Poi tre tiri decisamente fortunati: le sorelle eliminano 500 euro, 5mila euro e 10 euro e il Dottore, al quale De Martino dice: "Non si rilassi, mancano pochi giorni, tenga duro", riferendosi all’ultima puntata di Affari Tuoi, prevista per il prossimo 27 giugno. La nuova proposta è il cambio: "Non ho grandi legami con i numeri" commenta Francesca prima di rinunciarvi. Subito dopo vanno via 200 euro, 15mila e 100 euro e le campane suonano a festa per la testa volta. Una volta compilato l’assegno da 40mila, la concorrente spiega: "Sono tantissimi soldi ma ho un problema, il mio compagno mi ha detto di non accettarli. Li prenderei anche, però mi ha detto: ‘Vai, divertiti e gioca’. Quindi gli diamo retta, non gli do mai retta. Stefano, dici che non dovrei? Dai, se lo merita". Assegno tritato e si riparte con il pacco da 20 euro e una nuova chiamata di PaSqualo che commenta l’andamento della partita (il podio è ancora sul tabellone): "Mi volevo fare una vacanza tranquilla, sono gli ultimi giorni". Poi un altro cambio rifiutato perché la figlia di una sua amica le ha detto che nell’1 "ci sono molti soldi" e lei ha preso proprio quel numero: "Quindi per ora lo tengo qua" conclude.

Quando escono anche i 100mila euro, il Dottore torna alla carica con 40mila euro, ma l’assegno viene tritato: "Ancora abbiamo un bel tabellone rosso, e voglio trovare Gennarino per salutarlo". Una volta trovato Gennarino, Pasquale Romano fa una nuova offerta e questa volta la posta in gioco sale: in mano hanno ben 50mila euro. La concorrente non vuole tenerlo in mano per quanto si emoziona: "Non lo prendo". Ovviamente poi lo prende e la sorella le ricorda: "Io sono qui apposta. Tu cosa mi hai detto prima di partire? Mi ha detto che in una situazione ideale come questa bisogna giocare, poi la decisione è tua". Le due sorelle rifiutano l’offerta e poi perdono 10mila euro. Ora sul tabellone restano 1 euro, 20mila, 200mila e 300mila euro e il Dottore offre ben 75mila euro, il che fa pensare che abbia una bella somma di denaro all’interno del proprio pacco.

Francesca confessa: "Vorrei tantissimo andare avanti, ma ho sempre detto anche che andare a casa con poco, anche se 75mila euro non sono pochi, mi renderebbe felicissime ed è il mio obiettivo, perché ad andare a casa senza niente ci rimarrei veramente male. Non mi manca niente, mi sento fortunatissima e ho una bellissima famiglia, un bel lavoro e buoni amici, però vincere qualcosa aiuta e mi fa piacere. Quindi non lo so, il cuore mi dice di andare avanti. Mi dicono sempre che sono nata con la camicia, che sono fortunatissima, quindi credo che potrei averli, ma ci vuole tanto coraggio. Preferisco accettare i 75mila euro". Accettata l’offerta, la concorrente dice: "Dovevo andare avanti, lo so… lo so", che poi è quello che le aveva consigliato la sorella. Come sarebbe finita la partita? Subito dopo se ne vanno 20mila euro e 300mila euro e nel gran finale restano 1 euro e 200mila euro. Alla fine, le due sorella scoprono che avevano tra le mani i 200mila euro ("Va benissimo") e De Martino commenta: "Aveva ragione la piccola Virginia (la figlia dell’amica, ndr), nell’1 c’erano i soldini!"

Le reazioni del web

Tanti, tantissimi i commenti sui social alla puntata di ieri di Affari Tuoi. La partita di Francesca ha appassionato gli utenti di X, ma a fine serata sono in molti a criticare la sua decisione di accettare l’offerta del Dottore pur avendo ancora in gioco i 300mila e i 200mila euro. C’è chi scrive: "Lasciamo perdere tesoro mi è salito un nervoso assurdo, certa gente non merita neppure di giocare", oppure: "Che polla con un cartellone così accetta 75k, s’è fatta fregare", e ancora: "Quella camicia con cui è nata non è servita proprio a nulla, doveva osare", "Tutto il pippone su Virginia e poi accetta l’offerta", "È vero che non sono soldi miei e che bisogna trovarsi lì perché da casa è tutto più facile… Però io dico una cosa, ma come si fa ad accettare 75.000 con 200.000 e 300.000 ancora in gioco?? Non mi capacito", "Si vede che non hai bisogno di soldi", "Ma come si fa ad accettare quello offerta con quel tabellone".

