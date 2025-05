Affari Tuoi, Elena (in lacrime) segue l'istinto e frega il Dottore ma i social s'infuriano per un dettaglio: "Che invadente" Nella puntata del 25 maggio, la partita di Elena ed Elisa comincia abbastanza bene e finisce meglio del previsto grazie a un cambio fortunato: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno domenica 25 maggio 2025. A giocare è Elena Sofia, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia. Tra le mani ha il pacco numero 14 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la sorella Elisa. La concorrente racconta qual è il suo sogno: "Vorrei diventare operatrice umanitaria, quindi andare sul campo per cercare di restituire un po’ la fortuna che mi è stata data di essere nata nella parte più agiata del mondo per fare del bene a chi non ha avuto le mie stesse possibilità". Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che è la gubana. Ecco cosa è successo nella puntata del 25 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 25 maggio 2025: cosa è successo

Cosa è successo ad Affari Tuoi nella puntata dedicata a Elena ed Elisa? La partita comincia piuttosto bene perché con i primi tiri eliminano 200 euro, 5 euro, 0 euro. La concorrente a questo punto fa una richiesta particolare: vuole vedere ballare anche Lupo e Thanat sulle note di Anema e Core e De Martino scherza: "Tu sei tra le poche fortunate a non aver mai assistito a questo scempio e proprio stasera… sei sicura? Bene. Lupo, Thanat, venite!". Dopo l’esibizione, in sottofondo si sente la sirena (virtuale) dell’ambulanza, che rappresenta la reazione del Dottore alla performance dei due opinionisti. "Giustamente la ragazza è umanitaria e ha voluto far ballare anche loro" conclude De Martino prima di proseguire con la partita. Poi le sorelle trovano 30mila euro, 75mila euro e 300mila euro, tre tiri decisamente sfortunati, ma lei è ottimista: "Dai, dai, non si molla!"

Quando arriva la prima chiamata del Dottore, che offre 25mila euro per cominciare, Elena commenta: "Sono tanti soldi, 25mila euro farebbero comodo per i sogni che ho e per quello che vorrei continuare a fare, ma io non demordo!" Assegno tritato e si passa alla nuova tripletta: vanno via 15mila euro, 20mila e 50 euro. PaSqualo propone il cambio, ma la concorrente dice che "non è favorevole adesso" e che preferisce aspettare. Una volta usciti dal tabellone 5mila euro, 1 euro e 50mila euro, contenuti nel pacco della new entry. "Non abbiamo sfatato il mito" commenta Elena. La nuova offerta è 25mila euro, come la prima e la concorrente risponde: "Di mia sorella mi sono sempre fidata e se mi dice ‘un tiro’ io lo faccio". La sorella, entusiasta, dice: "Ma sì, siamo qui per giocare", ed Elena rifiuta l’offerta e va avanti. La scelta si rivela buona, perché nel pacco successivo ci sono solo 20 euro.

Il Dottore torna all’attacco con un cambio, ma la concorrente vuole tenere "ancora un po’" il suo numero 14. Poi punta sul 3 del Piemonte, che contiene però 100mila euro, e De Martino, vedendo l’espressione delle due sorelle, dichiara: "Calma, non perdiamo la calma!" Pasquale Romano richiama e questa volta si gioca a carte il prossimo tiro, con Elena che pesca il cambio. Elisa le consiglia di fare "ciò che ti dice l’istinto, il mio dice che un bel cambio ci sta", ma Elena confessa che il suo istinto le dice di non accettarlo e infatti lo rifiuta. La concorrente chiede il mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu" e funziona, perché finalmente trovano la gubana, che va in Lombardia! A questo punto il Dottore offre 19mila euro ed Elena, in lacrime, spiega: "Io avrei ambizioni più alte, non perché non dia valore ai soldi o non lo conosca, ma perché ho sempre detto che questa è la nostra partita, mia e di mia sorella. Non gioco solo per me ma per aiutare anche lei e la famiglia che si è costruita, quindi, per un tiro, con i 200mila ancora lì e la possibilità di fare di più per lei, rifiuto l’offerta".

Poi vanno via 10mila euro e il conduttore si limita a dire "o tutto o niente", perché sul tabellone ci sono 200mila euro, Gennarino, 100 euro e 500 euro. Il Dottore propone solo il cambio e la sorella le chiede: "A te il 14 cosa ti dice? Ti risuona?", e la concorrente risponde "non particolarmente". "Ormai siamo in partita, giochi fino alla fine dai" sottolinea poi Elisa. Alla fine, Elena accetta il cambio e lascia il 14 per prendere l’11 della Campania e scoprire subito dopo che nel pacco avevano Gennarino. Ora il Dottore offre 36mila a un tiro dal gran finale e poi ricorda che ieri le sorelle avevano rifiutato la stessa cifra per poi andare alla Regione Fortunata e tornare a casa a mani vuote.

Elisa ricorda a Elena che può fare ciò che sente e lei si dice indecisa e svela che non crede di avere il coraggio di rifiutare i soldi. Subito dopo aggiunge: "Io tendo ad essere quella più razionale, e lei è la più impulsiva, pazzerella. Io in questo 11 ci credo, ma anche nel 16 e nell’8. Non è una scelta facile. Questi soldi non li ho mai visti in tutta la mia vita. Prima di prendere qualsiasi decisione, mi prendo un attimo per ringraziare tutti, i miei compagni di viaggio, è stata un’esperienza incredibile. Come per tutti, è difficile trovarsi in un contesto così nuovo. Te Stefano, perché mi hai sempre messo a mio agio, anche quando ogni tanto mi sono impallata. Dentro di me sento che è venuto il momento di fermarsi, va bene che è un gioco ma questi soldi hanno un valore. Accetto l’offerta di 36mila euro".

La partita prosegue per vedere come sarebbe finita se non avessero accettato l’assegno. Nell’8 del Veneto trovano i 500 euro e il Dottore chiede un parere al conduttore sul contenuto del pacco 11: "Glielo dico tra una manciata di secondi". Alla fine, Stefano De Martino confessa che per lui ci sono 200mila euro nel pacco, ma ricorda anche che di solito è il primo a sbagliare i pronostici, e in effetti è così: avevano 100 euro. "In un modo o nell’altro, le mie previsioni sono una certezza!" chiude il conduttore.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata di Affari Tuoi del 25 maggio 2025, non mancano le polemiche sui social, ma sono quasi tutte contro la sorella Elisa, considerata un po’ troppo "invadente": "Fa tutto lei. Parla, parla, parla, urla, un po’ come il fidanzato di ieri sera", "Fate stare zitta la sorella dio che fastidio", "Che invadente la sorella", "Chiudete il microfono alla sorella", "Concorrente antipatica", "Stefano costretto a sorbirsi ogni sera lo stesso discorso sui ringraziamenti fine puntata", "Non sanno giocare confirmed", "Ma perché fanno il cambio e poi accettano l’offerta, non capirò mai".

