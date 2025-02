Affari Tuoi, Angelo snobba un'offerta da capogiro ma trova l'amore con Valentina. È caccia al gossip: "Devo sapere" Nella puntata del 22 febbraio, il poliziotto Angelo rischia di tornare a casa a mani vuote, ma nel finale cambia tutto: cos'è successo e perché si parla d'amore

È Angelo a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 22 febbraio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Friuli Venezia Giulia, un poliziotto, ha pescato il pacco numero 5 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare dalla sorella Ambra che lo descrive come un "angelo" e poi aggiunge: "È tanto buono, premuroso!" Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: la pinza. Ecco cosa è successo nella puntata del 22 febbraio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 22 febbraio 2025: cosa è successo

La partita di Angelo comincia con una rivelazione: "Mio padre mi ha detto di fare una cosa che non ha mai fatto nessuno, iniziare da un lato del tavolo (il destro, ndr) e finire dall’altro, facendo tutto il giro in ordine, quindi apriamo il 2". Nel pacco però ci sono i 50mila euro e Angelo torna sui suoi passi: "Ecco, cambierò tecnica sicuramente!" Subito dopo Ambra trova due pacchi blu, seguiti dai 15mila euro e altre due cifre basse. De Martino alza poi la cornetta del telefono e il Dottore fa sapere: "Facciamo Guardie e ladri oggi!" Il conduttore gli domanda: "Quindi lei si dichiara a tutti gli effetti un ladro?" e Pasquale Romano conferma: "Assolutamente". La prima offerta è di 38mila euro, rifiutati da Angelo perché la "partita è appena iniziata", anche se ammette: "Questi soldi li guadagnerei in due anni di lavoro, forse". Poi vanno via i 30mila euro, i 300mila e 5mila euro. Il Dottore offre il cambio ma Angelo non vuole saperne di accettare e continua la sua corsa aprendo i pacchi da 10mila euro, 0 euro e i 200 euro, trovati nel numero della pacchista Valentina (del Molise) che pare abbia una cotta per il concorrente: "Gaetano, che è andato via ieri, ha portato alla luce una tresca… c’è della cronaca rosa, del gossip! E sembra che qui ci sia un’attrazione particolare per il corpo di polizia" svela Stefano avvicinandosi a Valentina.

"Ma sì, dai, l’amore mio. Chiamo il Molise" commenta con trasporto Angelo, mettendo la pacchista un po’ in imbarazzo. De Martino, dopo aver sbirciato nel pacco, dice: "Non abbiamo trovato la pinza… però, secondo me, un bacetto se lo merita". Nessuna perdita importante (ci sono i 75 euro) e infatti Angelo corre da Valentina e l’abbraccia forte, alzandola da terra: "Signori è amore, Gaetano aveva ragione. Non lo avrei mai detto!" commenta De Martino. Ora il Dottore offre 30mila euro ma Angelo non accetta e va avanti eliminando i 100mila euro dal tabellone. "Dove sta la pinza?", si chiede il conduttore prima di ascoltare PaSqualo proporre il cambio. La sorella consiglia di aspettare e il concorrente esegue. "Ho sbagliato io il tiro, quindi per pareggiare i conti intanto rifiuto il cambio e poi chiamo il 4 dell’Emilia". All’interno di quest’ultimo pacco c’è la tanto cercata pinza. Pasquale Romano offre 20mila euro, una cifra "onesta" secondo Angelo che però non vuole "lasciarsi scomporre dalle sue proposte": "Il dottore sta facendo la sua partita e io la mia, mi piace che continui a darmi questa opportunità, ma rifiutiamo" dice infine il concorrente. Nel pacco della new entry trovano poi 1 euro e subito dopo i 50 euro. Il Dottore decide di offrire nuovamente 38mila euro, tornando quindi alla cifra offerta a inizio partita.

Una volta tritato l’ennesimo assegno, la coppia di fratelli punta sul 12 e succede una cosa mai accaduta prima: il conduttore permette alla sorella di Angelo di sbirciare dentro il pacco e quest’ultimo, vedendo la reazione della sorella – ride a crepapelle – chiede di poter fare la stessa cosa. Il conduttore accetta la richiesta e il concorrente sbircia al suo interno poco prima di mostrarci che nel 12 ci sono i 200mila euro. Subito dopo rifiutano il cambio offerto dal Dottore e trovano i 20 euro. Ora sul tabellone restano i 20mila euro e i 75mila: "Soldi sicuri!" grida il conduttore. "Effettivamente Ambra è stata il mio vero avversario… adesso chiedo a lei di fare un’offerta", sono le parole riportate da De Martino mentre è al telefono con PaSqualo. "Facciamo 40mila allora" commenta Ambra, ma Angelo non ci sta: "Ma che 40! Ma hai capito come funziona il gioco? Facciamo 55mila o 65mila euro!" L’ultima offerta del Dottore è di 47.500 euro, assegno messo nelle mani di Ambra: "Hai fatto tutto tu oggi" commenta il poliziotto. La sorella è propensa a rifiutare l’assegno essendoci comunque due rossi in campo, e Angelo approva la sua scelta. Infine, scoprono che il Dottore li ha beffati perché nel loro pacco ci sono i 20mila euro e non i 75mila: "Il Dottore ha giocato duro fino alla fine" dice il conduttore al termine della partita.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 22 febbraio 2025, come di consueto, non mancano le polemiche sui social: "A me la gente che ride sempre anche quando non c’è niente da ridere mi fa inca**are. E io avrei preso i 47500€", "L’ho detto che doveva accettare :/", "L’ingordigia non paga…", "Un conto è se gli avesse offerto 30.000, ma quasi 50.000 come fai a rifiutarli? Sono più del doppio dei 20", "Il dottore completamente impazzito ma comunque li ha in*ulati", "Non ci posso credere, il dottore ci ha rigirati come polli", "E anche stasera non ci abbiamo capito niente", "Mannaggia, il dottore ha giocato sporco", "La leggerezza con cui hanno rinunciato a 47500€…", "Io avrei accettato l’offerta, considerato che si va là senza soldi, nel dubbio, meglio vincerne 47.500€ anziché 20 mila".

Al di là delle polemiche, sui social c’è pure chi vuole sapere come finirà tra Angelo e la pacchista Valentina: "Non Valentina che sta retwittando tutti i video che trova in cui abbraccia il corpo della polizia", "Stasera Angelo lascia la vincita alla sorella.. è lui vince in amoreee", "Io ora voglio sapere come sta Gaetano e come trovo il poliziotto e l’impiegata su Instagram per vedere se la loro storia d’amore sboccerà!!!", "Ma ora focus su Valentina please", "Ragazzi, vi prego, ho bisogno di sapere", "Ieri abbiamo perso Gaetano, oggi il poliziotto Angelo rubacuori".

