Affari Tuoi, nemmeno il prete salva Stephan: “Tristezza infinita”, il finale è terribile Nella puntata del 6 maggio, la partita di Stephan inizia malissimo e finisce peggio, nonostante l'aiuto di Don Fabian, presente in studio: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Stephan a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di martedì 6 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Valle d’Aosta, maestro e allenatore di sci di professione, pesca il pacco numero 12 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla mamma Erica. Stephan è anche uno studente universitario. "Mi sa consigliare bene, mi fido molto di ciò che mi dice" dice il concorrente sulla madre. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il Genepì, un liquore. Ecco cosa è successo durante la puntata del 6 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 6 maggio 2025: cosa è successo

La partita di Stephan e Erica comincia malissimo, perché eliminano subito i 50 euro (del pacchista pompiere, di solito pieno di soldi), i 200mila euro (nel pacco della new entry) e 300mila euro (nel 3 dell’Umbria). Poi, dopo un po’ di meditazione zen, è la madre a scegliere il tiro successivo che contiene 30mila euro: "Potevamo concentrarci meglio, ma va bene" commenta Stefano De Martino. Ancora un po’ di meditazione, ma la situazione peggiore: trovano i 100mila euro e il concorrente chiede: "Com’è che questo mantra funziona sempre e oggi niente? Secondo me, è meglio se tira Erica…". Una volta eliminati almeno i 10 euro dal tabellone, arriva la prima proposta del Dottore, che è il cambio. Senza tentennare, Stephan lo rifiuta e poi trova i 20 euro, il Genepì e 0 euro. Al centro dello studio, per ballare Anema e Core, il conduttore chiede il permesso alla coppia in gioco di danzare con il pacchista Angelo, ‘proprietario’ del pacco contenente lo 0. Subito dopo, per non fare ben 6 tiri, il Dottore offre 10mila euro, ma il concorrente trita l’assegno dicendo "Penso al fatto che mia madre dice sempre ‘i soldi non vanno tritati’… Sei tiri sono tanti, ma rifiuto l’offerta". Poi chiama il pacco da 50mila euro e – dopo il mantra ‘Ora tu mi trovi un pacco blu‘ – quelli da 500 euro, 20mila euro, 5mila euro, Gennarino e 100 euro (nel numero 16, data di nascita di Stefan e giorno in cui si è laureato con voto 100).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A questo punto il Dottore propone il cambio: "Sono sempre stato dell’idea che non avrei cambiato. Io rifiuto il cambio e accetto il Dottore!" dice il concorrente, e De Martino risponde: "Entro la fine, te lo do in dono". Poi il conduttore fa una domanda a PaSqualo e riporta anche la sua risposta al riguardo: "Senta, lei è disposto a trasferirsi a casa di Stefan? Ha detto che è già lì, sta impacchettando le sue cose!" Poi, nel 18 del Veneto, trovano 1 euro e il Dottore offre 13mila per non fare un tiro, ma Stefan rifiuta i soldi. Subito dopo escono dal tabellone anche i 10mila euro e restano in gioco solo i 15mila, 75mila e 200 euro. Pasquale Romano si gioca l’ultimo tiro a carte e Stefan pesca l’offerta, che è 15mila euro. Il concorrente commenta: "è stata una partita in salita, bisogna vedere se lo sarà fino alla fine. A me piace arrampicarmi fino all’ultimo, mi vengono un po’ le vertigini a tritarlo, ma rifiuto l’offerta". Nel gran finale, dopo aver eliminato i 75mila euro col tiro successivo e De Martino che dice "mi sa che quella offerta, purtroppo, non ritornerà indietro", ci sono i 200 euro e i 15mila euro.

Stephan però decide di andare alla Regione Fortunata e poi scopre che aveva nel pacco solo 200 euro: "Hai fatto bene" commenta il conduttore, che punta, per 100mila euro, sulla Basilicata: "Quando ero piccolo, ho detto ai miei genitori ‘una volta andiamo in vacanza in Basilicata?’ Alla fine ci siamo andati ed è stata divertentissimo" spiega. La regione chiamata però si rivela essere sbagliata. Subito dopo, per portarsi a casa almeno i 50mila euro, madre e figlio decidono di optare sull’Umbria, seguendo il consiglio di Don Fabian, anche questa sera tra il pubblico in sala. Ricordiamo che Thanat aveva detto la Campania, mentre Lupo la Puglia, entrambe tra le regioni eliminate dal tabellone poco dopo. Dopo la consueta manciata di secondi di pubblicità, Stephan scopre che la Regione Fortunata è il Molise. "Neanche Don Fabian ci ha potuto aiutare" commenta De Martino prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata di Affari Tuoi del 6 maggio 2025, abbondano le polemiche sui social: "Comunque dall’offerta di 10k e 6 pacchi da tirare era chiaro che non avesse nulla e infatti", "Tristezza infinita", "‘Sono soldi stagionali’. I soldi so soldi, anche meno eh", "Niente, vuole portarsi a casa il Dottore", "Ci mancava l’introduzione ai voti di laurea stasera", "No, iniziamo con le date…", "Pure il voto di laurea", "Abbonato al rosso", "E niente il don non ha fatto il miracolo, santo dubito, Santos fc lo vedo meglio", "Don fabien poco poco infastidito cmq".

Potrebbe interessarti anche