Affari Tuoi, Valentina gioca da new entry e scatena la polemica sui social: "Sembrano due imbucate" Nella puntata del 27 maggio, la partita di Valentina, new entry di giornata, comincia malissimo ma finisce meglio grazie alla sorella: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno martedì 27 maggio 2025. A giocare è Valentina, concorrente della regione Emilia-Romagna entrata da pacchista proprio oggi e già pronta a tornare a casa: "Prima volta che succede" sottolinea il conduttore. Commerciale per un’azienda di food & beverage di professione, tra le mani ha il pacco numero 13 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la sorella Morgana. De Martino, per spiegare il motivo per cui la new entry è già in gioco, ricorda: "Succede che le regioni sono sorteggiate". Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che è il culatello. Ecco cosa è successo nella puntata del 27 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 27 maggio 2025: cosa è successo

La partita della new entry Valentina e la sorella Morgana comincia piuttosto male perché eliminano subito 50 euro, 30mila euro e 300mila euro, contenuti nel primo pacco scelto dalla sorella. Valentina, dopo una prima reazione negativa, svela: "Ok, va bene, lo avevamo predetto. La previsione non era sul numero, ma sul primo pacco di Morgana". Poi vanno via 5 euro, 25mila (secondo pacco chiamato dalla sorella) e 200mila euro: "Ok. Restiamo sereni" commenta Valentina. Il Dottore propone subito il cambio, ma la concorrente lo rifiuta e poi trova Gennarino nell’1 della Valle d’Aosta. Una volta usciti dal tabellone 1 euro e 500 euro, il Dottore fa una prima offerta da 18mila euro: "Bellissima cifra, ma è tutto da giocare" dice Valentina. Subito dopo escono 0 euro ed è festa sulle note di Anema e Core, mentre col pacco successivo se ne vanno 50mila euro (nel 20 delle Marche). L’ultimo tiro della tripletta porta via con sé solo 10 euro. Al momento le due sorelle sono in vantaggio con 5 rossi e tre blu, tra cui il culatello, sul tabellone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora il Dottore propone il cambio, ma Valentina è sicura di volere tenere il suo pacco: "Non accetto il cambio, ma lo ringrazio". Poi eliminano i 5mila euro e PaSqualo risponde con un’offerta del valore di 19mila euro. Valentina, credendo alle parole del conduttore ("L’offerta sale di molto"), ci resta abbastanza male quando scopre che l’offerta è 19mila euro (mille euro in più rispetto alla precedente, e commenta: "Ci stavo credendo". Usciti i 100 euro, il Dottore propone il cambio per fare poi due tiri: "Io continuerei col mio pacco. Lo scopriremo solo facendo la partita se ho un legame particolare con questo numero" dichiara la concorrente. Poi vanno via 100mila euro e subito dopo i 10mila euro, con De Martino che commenta: "La partita si complica, ora dobbiamo difendere quei 75mila euro". Pasquale Romano se la gioca a carte e Valentina pesca l’offerta, che è 13mila euro, come il numero del pacco a loro capitato a inizio puntata. Valentina, con molta sicurezza, dice: "Spero di poter difendere i 20mila e i 75mila euro, quindi rifiuto l’offerta".

Subito dopo perdono proprio i 20mila euro e il Dottore propone il cambio in una situazione svantaggiosa per le due sorelle, perché sul tabellone restano 200 euro, il culatello e i 75mila euro. Prima di decidere il da farsi, Valentina spiega il significato che ha il 13 per lei: "Non ho mai voluto cambiare il 13 perché ci sono stati dei segnali, anche se non è il mio numero. Qui ci sono anche il 9 e il 6 che non sono stati tenuti a casa: il 6 è il mio numero, il 9 è la cifra capovolta e rappresenta una serie di ricorrenze. Io però vorrei i 75mila euro. Il Dottore ha fatto sempre offerte basse. Non è andata divinamente come partita, ma alcune di queste potevano essere più alte. Per un tiro, rifiutiamo il cambio". Per fortuna, col tiro successivo eliminano i 200 euro.

Il Dottore vuole sentire la richiesta economica di Valentina, che è 50mila (Morgana ne vorrebbe 65mila), e poi offre la metà: 25mila euro. Morgana dice la sua: "Sono soldi, non ti cambiano la vita ma almeno non è un culatello", e la concorrente risponde: "Potrebbe anche essere che voglia mettermi alla prova fino alla fine. Negli ultimi giorni il 13 mi ha detto qualcosa, è una novità. Non mi fido del Dottore. Da un lato penso che possano esserci i 75mila euro, è esattamente un 50 e 50, non mi sarei mai voluta trovare in questa situazione. Ho stimato molto chi è andato fino in fondo e ha vinto. Ma stimo anche questi soldi: 25mila euro ci aiuterebbero con la ristrutturazione della casa nuova. Ma mi romperebbe se qui ci fossero i 75mila euro". La sorella interviene chiedendole cosa le darebbe più fastidio, se accettare e trovare i 75mila euro o rifiutare e avere il culatello: "Posso dirlo? Prendiamoli" conclude Morgana. Alla fine, Valentina decide di seguire il suo consiglio e accetta l’offerta. Le due donne, infine, scoprono di avere nel proprio pacco il culatello: "Brave!", si limita a dire Stefano De Martino prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 27 maggio di Affari Tuoi, non mancano le polemiche sui social: "Dopo 4 ore di riflessione ha deciso di accettare quei 2 spiccioli che corrispondono a 25.000 euro! WOW", "Appena arrivata, non ha fatto nemmeno una puntata e ci pensa pure per accettare i 25k", "Il culatello costerà 20 euro. Perché gli ha offerto 25 mila? Poteva fare la media tra i due pacchi", "Si dovrebbero escludere dal sorteggio la regione che ha appena giocato", "Lei convinta che nel 13 ci stavano soldi quando per tutta la partita ha avuto offerte basse e cambi disponibili mi spezza", "Che brutta partita ma forse perché non conoscevamo la concorrente", "Avrà capito adesso il perché delle offerte così basse?!?", "Te ne vai con il culatello, altro che segnali… Avresti dovuto cambiare da un pezzo", "Che partita flop, con pacchi rossi subito estratti e offerte basse", "I pacchisti non dicono neanche in bocca al lupo", "Sempre favorevole a introdurre una regola per cui una Regione possa giocare due volte a distanza di almeno cinque puntate…".

E ancora: "Il dottore ti ha aiutato tantissimo, avresti potuto vincere pure di più", "Questa partita è senza sapore per noi spettatori, per i pacchisti che assistono al gioco di queste due sconosciute e per le stesse concorrenti che non conoscono nessuno e sembrano due invitate finite alla festa sbagliata", "Ma perché questa giocata immediata, sembrano due imbucate", "Comunque la sorella è proprio antipatica con queste facce che fa", "Anche io non vorrei MAI ritrovarmi a RISCHIARE di accettare 25.000 euro SICURI… Dai su", "Ma la sorella quanto è teatrale?", "Suvvia, si decida!", "Che partita moscia!!! Ma poi perché gia hanno giocato? Chi decide chi regione gioca?!", "Cosa c’è da pensare!? prendili che hai il culatello, sveglia!", "Ma che ca… vieni dal nulla, ti dà 25 Mila e tu fai la preziosa. Smettiamola".

Potrebbe interessarti anche