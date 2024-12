Affari Tuoi, Chiara snobba la sorella e sbaglia due volte per un'intuizione. Scoppia la polemica: "Partita insulsa" Nella partita del 16 dicembre la concorrente snobba i consigli di Sara e si ritrova a mani vuote, un evento che sul web non passa inosservato: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno lunedì 16 dicembre 2024, a sfidare il Dottore è Chiara, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia e comandante navale (guida i rimorchiatori in uscita ed entrata), che gioca col pacco numero 15 ed è affiancata in studio dalla sorella Sara (studia giurisprudenza). Vediamo cosa è successo nella puntata del 16 dicembre di Affari Tuoi e le polemiche sui social.

Affari Tuoi, puntata 16 dicembre 2024: cosa è successo

La partita di Chiara e Sara non comincia benissimo, perché con i primi 6 tiri perdono 50mila euro, 200mila euro e 30mila euro. La prima offerta del Dottore è di 30mila euro ma la concorrente rifiuta: "Siamo due caratteri forti, non molliamo, mia sorella lo è anche più di me e infatti mi ha guardata e detto subito ‘vado a tritare’". Poi se ne vanno i 5mila euro e i 100mila, trovati nel pacco di Alec, il sosia del conduttore, che dice: "Inizia ad avere la mano pesante, ieri aveva i 200mila". Subito dopo le sorelle eliminano anche i 20mila euro e il Dottore offre solo il cambio, ma Chiara lo rifiuta perché "la fortuna mi ha dato questo pacco". A questo punto scopriamo, grazie al pacco numero 4 della Campania (c’è una cifra blu), che il fidanzato della concorrente si chiama Antonio ed è nato a Caserta.

In seguito, però, Chiara perde i 300mila euro e il Dottore, per non fare ben 5 tiri, affida alle sorelle la sua prossima mossa tramite le carte. La concorrente pesca l’offerta, che è di 8mila euro, anche questa volta rifiutata, perché "andiamo avanti fino alla fine". Finalmente eliminano pure i 5 euro dal tabellone, dove restando in gioco i 10mila, 15mila, 75mila euro insieme allo 0, i 200 e i 100 euro, quest’ultima cifra trovata con la chiamata successiva. Poi perdono anche i 75mila e 10mila euro ("Mi fido di te, perché io ho sbagliato tutto", dice Chiara alla sorella prima di aprire questo pacco), ritrovandosi nel gran finale con 0, 200 e 15mila euro. A questo punto il Dottore offre solo 4mila euro e Sara dice subito "io rifiuterei", senza nemmeno pensarci su, e alla fine Giulia le dà retta, dicendo di aver conosciuto persone fantastiche che le sono entrate nel cuore: "Sono stata qui, mi sono divertita, ho creato molti rapporti e non me l’aspettavo. Sono una persona che può sembrare un po’ chiusa, ma quando le persone entrano nel mio cuore, poi ci rimangono". Subito dopo dice al conduttore: "Io ho una richiesta per te. Un’altra mia amica…", e De Martino, essendo la seconda amica che gli chiede di salutare, scherza: "Questa mi sta cercando moglie, io di primo lavoro faccio i saluti, poi mi arrangio con la televisione".

Poi scopriamo che il fidanzato di Chiara, Antonio, fa il sergente nell’esercito e che l’ha conquistata una sera in un bar dove stava festeggiando il suo compleanno: "Mi ha vista, ha sentito che volevo un drink e ha fatto spostare il barman dicendogli: ‘No, a quella ragazza il cocktail lo faccio io e glielo porto. Era buonissimo". Finalmente lo 0 viene eliminato e la concorrente, con i 200 euro e i 15mila euro in gioco, decide di andare alla Regione Fortunata senza ascoltare l’offerta del Dottore. Secondo Lupo e Thanat nel suo pacco ci sono i 200 euro, ma in realtà ci sono i 15mila euro e De Martino commenta: "Signore e Signori, aveva ragione l’avvocato! (la sorella della concorrente, ndr)". Per 100mila euro, le sorelle puntano sull’Umbria, ma è quella sbagliata. Poi, nell’indecisione, usano le carte per scegliere tra il Veneto (voluto da Chiara che segue un’intuizione) e l’Emilia-Romagna di Sara: le due prendono la carta del Veneto ma sul tabellone restano proprio le due opzioni delle sorelle, ma Stefano manda la pubblicità e solo dopo scopriamo che la Regione Fortunata è l’Emilia-Romagna. De Martino chiude così la partita: "L’avvocato aveva ragione! È andata così".

Le polemiche sui social

La scelta di andare alla Regione Fortunata, perdendo quindi i 15mila euro che Chiara aveva nel pacco, infiamma i social media, dove non mancano le polemiche: "Belle che non ballano…e zero soldi", "La rabbia della sorella le impedisce di parlare, tirerebbe tante di quelle profanità da rischiare la denuncia della Rai", "La sorella aveva ragione sui 15.000 sotto il pacco e sull’Emilia della regione fortunata ahahahah", "Eh ma lei voleva giocarsela fino alla fine: la stupidità", "Dico sempre che i parenti e familiari portano iella", "Che partita insulsa comunque", "Andare alla regione fortunata ad caz*um, mah! i 15mila erano sicuri, i 100mila e i 50mila sono quasi impossibili", "Sputare sopra i 15k in questo modo anche no però, sono sempre molti soldini".

