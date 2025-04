Affari Tuoi, Andrea (coraggioso) fa un cambio fortunato e trionfa sul Dottore ma è polemica: "Collegamenti nonsense" Nella puntata del 13 aprile, la partita di Andrea parte abbastanza male ma finisce decisamente meglio, anche se il web s'infuria: cosa è successo col Dottore

È Andrea, detto ‘Il baffo’, a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di domenica 13 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Toscana, proprietario di un’enoteca, pesca il pacco numero 11 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla compagna Irene. Il conduttore prima scherza sul cognome di Andrea, "Ticonosco", chiarendo che in realtà "non lo conosco" ("Lo dico a scanso di equivoci"), e poi lascia la parola a Irene, che racconta l’inizio del loro amore: "Mi ha conquistato col vino, ancora il baffo non lo aveva. Mi lasciava dei messaggi sul parabrezza, prima un fiore, poi una lettera anonima. Alla fine, ho scoperto che era lui tramite un’amica, perché in enoteca lo sentì parlare con due suoi amici e me l’ha detto". Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il cacciucco. Ecco cosa è successo durante la puntata del 13 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 13 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Andrea e Irene non comincia nel migliore dei modi perché eliminano subito i 75mila euro, 0 euro (pacco scelto da Irene), 200mila euro, 10mila euro, 5mila euro e 30mila euro. Per cominciare, il Dottore offre il cambio e il concorrente svela che l’11 rappresenta la sua data di nascita, anche se "mi stuzzicano tanti numeri". La compagna si dice d’accordo, anche perché "a novembre sono successe tante cose". Cambio rifiutato, e si prosegue con il 14 del Veneto che contiene 75 euro, il 4 del Trentino dove ci sono i 5 euro, e il 9 dell’Emilia-Romagna con i suoi 10 euro. Insomma, tre tiri decisamente fortunati. A questo punto c’è un’offerta di 21mila euro: "Non sono pochi, ma vorrei provare ad andare avanti" dice Andrea, che trova subito il supporto di Irene nella scelta. Offerta tritata.

Con il tiro successivo la coppia trova 1 euro e poi chiama il 20 del Piemonte dicendo che "è il giorno del compleanno di Matilde (la figlia ndr) ed è anche il giorno in cui ci siamo messi insieme, magari porta bene". Al suo interno ci sono i 500 euro. Poi la seconda batosta della serata, la più grande e pesante, perché la coppia perde i 300mila euro e Andrea commenta: "Non ci voleva, ma va bene!" Dopo la brutta notizia, arriva la telefonata di Pasquale Romano e De Martino gioca un po’ col cognome del concorrente: "Io ti conosco, ma tu conosci il Dottore? Ah, non hai avuto il dispiacere!" Subito dopo PaSqualo propone il cambio e lo accettano, lasciando il pacco 11 per prendere il numero 15, quello del padre che non c’è più. Poi scopre che nel pacco pescato all’inizio della partita c’erano solo 50 euro e subito dopo apre il numero del compleanno della sua mamma, il 6, che contiene 50mila euro: "Mia madre poteva risparmiare un pochino… però se lo merita". Adesso, per un tiro, il Dottore offre 15mila euro: "Difficile, sono una bella cifra, però abbiamo ancora la possibilità di prendere i 20mila e 100mila euro". Irene si dice nuovamente d’accordo e trita l’assegno.

Una volta usciti 100 euro, il Dottore, per la famosa regola dell’alternanza, propone il cambio, rifiutato subito da Andrea, che poi deve fare altri due tiri: con il primo escono i 20mila, contenuti nel 5 del Molise; con il secondo se ne vanno i 100mila euro, che si trovano all’interno del numero 8. Il Dottore richiama e offre solo 3mila euro: "Non è stata una partita fortunatissima, quando sei qui tendi sempre a sperare in meglio, però fa parte del gioco e quindi giochiamo. Alle brutte ci mangiamo un cacciucco!" Come sempre, Andrea chiede il parere di Irene che gli dà manforte ancora una volta e poi trita l’ennesimo assegno. Eliminato il cacciucco (va in Puglia), nel finale restano i 15mila euro e i 200 euro e il Dottore propone il cambio. "15mila non basteranno per tutti i progetti che ho in mente, però sarebbero un bell’aiuto. Ma mi sono sentito di provare a cambiare e voglio portare in fondo questa decisione. Se poi ho sbagliato, ce ne faremo una ragione" commenta il concorrente prima di scoprire che nel pacco della coppia ci sono 15mila euro. "Andrea ha trasformato i suoi 50 euro in 15mila" dice con entusiasmo Stefano De Martino per poi abbracciare la coppia.

Le polemiche sui social

Le polemiche sui social non mancano durante la puntata di Affari Tuoi del 13 aprile 2025, e sono tutte volte a criticare la scelta dei concorrenti di affidarsi a date a loro care e sogni: "Ma perché queste date? Ma giocare senza date di matrimoni, figli, compleanni", "Ma ogni sera con queste date inutili…i sogni ed i compleanni di tizio e caio.. che cretinata…", "Il 16 è l’anniversario di matrimonio di mia sorella. Collegamenti coi numeri nonsense ne abbiamo?".

