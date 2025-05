Affari Tuoi, Vanessa vince ma stavolta De Martino delude. Web spietato: “Sbadigli” Nella puntata dell'11 maggio, la partita di Vanessa parte abbastanza bene e finisce peggio del previsto: cosa è successo su Rai 1 e le polemiche sui social

È Vanessa a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di domenica 11 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Sardegna, consulente immobiliare di professione, pesca il pacco numero 10 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al fratello Stefano. Vanessa è laureata in Giurisprudenza, ma non esercita la professione di avvocato: "Ora ho ripreso a studiare per un concorso di magistratura". Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: Malloreddus. Ecco cosa è successo durante la puntata dell’11 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 11 maggio 2025: cosa è successo ieri

La partita di Vanessa e Stefano comincia piuttosto bene, a parte un piccolo intoppo, perché eliminano subito 100 euro, 500 euro, 0 euro, 75mila euro, 10mila euro e Gennarino, trovato subito dopo che la pacchista della Lombardia ha riso e commentato: "Avrò Gennarino, ce l’ho sempre". Pronostico azzeccato e suonano campane a festa perché il podio resta intatto. "Un inizio scoppiettante" esclama Stefano De Martino. Arriva la prima chiamata del Dottore che offre 35mila euro, ma solo dopo un lungo ragionamento della concorrente (non sa se richiedere l’assegno o il cambio), con il conduttore che ad un certo punto dice a PaSqualo: "La serata si preannuncia molto lunga". Finalmente Vanessa prende una decisione: "Io ho voglia di giocare, sognare ancora un po’ e andare avanti. Rifiuto l’offerta". Poi la prima batosta della partita, la più dolorosa: nel 15 della Liguria ci sono ben 300mila euro. De Martino commenta: "Si infrangono sulla Liguria i sogni di gloria", e la concorrente aggiunge: "Tosta…"

Subito dopo i fratelli perdono i 50mila e i 5 euro. A questo punto il Dottore propone il cambio e Vanessa svela: "A me piace tanto un numero che mi sta chiamando, vado a sentimento. Sono propensa verso l’11 dell’Abruzzo, è un numero doppio e questo mi piace. Poi i miei nonni erano abruzzesi, i Natali li abbiamo passati lì, quindi accetto il cambio". La concorrente lascia il pacco 10 per prendere 11 e poi scopre che in quello pescato a inizio serata c’erano 50 euro. Una volta eliminati 1 euro e 200mila euro, il Dottore torna alla carica offrendo 15mila euro per non fare i tre tiri successivi. "Offerta in linea con il tabellone, onesta, valida, ma abbiamo ancora qualche colpo da sparare. Tritiamo" commenta Vanessa. Poi l’ennesima ‘botta’, perché escono dal tabellone i 100mila euro, ma subito dopo arriva il tanto desiderato colpo di fortuna: trovano la specialità del giorno. Quando perdono i 30mila, il Dottore offre 5mila euro, però Vanessa vuole ‘giocarsela fino in fondo‘ e quindi fa tritare l’assegno dal fratello.

La strage di rossi continua: escono i 5mila euro e restano solo 15mila e 20mila euro sul tabellone, insieme a due blu da 20 e 200 euro, cifra – quest’ultima – che trovano col tiro successivo. Eliminati pure i 20 euro, sono "soldi sicuri", come ricorda De Martino. Pasquale Romano, per chiudere la partita, se la gioca a carte (ma l’offerta è già decisa ed è 17.500 euro, la metà) e Vanessa pesca il cambio: "Sa che l’offerta l’avremmo rifiutata, caro Dottore?" sottolinea la concorrente prima di aggiungere che "L’11 rappresenta anche il mese in cui sono nati i miei genitori e i miei nonni, e poi è un numero angelico molto bello. Poteva esserci di più, ma poteva anche esserci Gennarino, che non è un male perché amiamo tantissimo gli animali. Noi coltiviamo la gratitudine sempre e comunque, quindi assolutamente grazie, nulla da dire. Non me la sento di accettare, sono sicura di questo. Rifiutiamo il cambio e ci teniamo il nostro pacco". Non mancano i pronostici: Lupo pensa che nel pacco ci siano 20mila euro perché "l’offerta era buona". Thanat conferma il parere di Lupo, che commenta: "Per questa sera siamo d’accordo. Qual è il motivo? Anche per cambiare un po’, se no siamo sempre in contrasto…". Al termine della partita, i fratelli scoprono che nel pacco 11 hanno 15mila euro. "Sia Lupo che Thanat avevano sbagliato, neanche stasera hanno azzeccato, non c’è niente da fare" scherza Stefano De Martino una volta conclusa la puntata.

Le polemiche sui social

Come di consueto, non mancano le polemiche sui social dopo (e durante) la puntata di Affari Tuoi: "Tutto il reale è razionale, a parte le considerazioni numerologiche dei concorrenti", "Partita noiosa, mamma mia", "Sta aprendo i pacchi completamente a caso", "Perché quando dopo non c’è niente di interessante (o ci sono repliche) finisce sempre presto?", "Oh Vanessa, io 15000€ ci metto più di 8 mesi a portarli a casa, vedi tu ‘va bene lo stesso’", "Lupo e Thanat non ci azzeccano mai, bisogna fare sempre il contrario di quello che dicono", "Tra le partite più tristi della stagione".

E ancora: "Hai portato a casa sempre 15mila euro senza fare un cazz…un sorriso fallo", "Puntata di oggi noiosissima", "A che ora scongelato la concorrente?", "Mi sta simpatica come il prezzemolo tra i denti", "Che suspence… Scherzo, ho perso il conto degli sbadigli che ho avuto durante questa piattissima puntata".

