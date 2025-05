Affari Tuoi, qual è il vero lavoro di Thanat Pagliani (e perché sul web lo attaccano) L'analista del Dottore è uno dei personaggi più iconici del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Vediamo di cosa si occupa e come mai è stato offeso online.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

È uno dei protagonisti indiscussi di Affari Tuoi. Spesso chiamato in causa dal conduttore Stefano De Martino, Thanat Pagliani ha saputo far divertire il pubblico Rai con gag memorabili, tra poesie dedicate a bellissime concorrenti e uscite decisamente buffe. L’analista del Dottore, però, fuori dal programma ha tutt’altro lavoro. E pare si sia risentito (parecchio) per alcuni attacchi online ricevuti a causa del suo aspetto. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Affari Tuoi, qual è il vero lavoro di Thanat Pagliani

Con simpatia e semplicità, Thanat Pagliani ha è conquistato nel tempo un posto speciale all’interno di Affari Tuoi. Con Stefano De Martino forma un duo improbabile, ed è spesso chiamato in causa per creare momenti ironici tra un’apertura di pacchi e una chiamata improvvisa del Dottore. Se all’inizio Thanat, di origini thailandesi, si occupava di dispensare consigli ai concorrenti insieme a Pierluigi Lupo, oggi il suo ruolo è leggermente cambiato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pagliani infatti è il protagonista di siparietti comici, come il ricorrente motivetto dell’amore impossibile con la pacchista del Lazio Valentina Brighindi. In pochi però sanno che Thanat di lavoro fa tutt’altro. Ed è infatti impegnato da anni nel mondo del cinema come assistente alla regia, operatore e videomaker. Tra i suoi lavori più noti, figurano i cortometraggi "Tulipani di seta nera 6 A", disponibile su RaiPlay, e "Lo schermo nero". E poi c’è l’impegno social. Che negli ultimi tempi (a causa di Affari Tuoi) è cresciuto enormemente. Trasformandosi per Thanat in un vero e proprio secondo lavoro.

Le offese ricevute da Thanat sui social

Ma i social, come sappiamo, rischiano di essere un’arma a doppio taglio. E questo adagio vale anche per il povero Thanat Pagliani, che spesso è stato attaccato online, con offese irripetibili e ingiustificate. Il motivo? A quanto pare la sua bruttezza. Eppure Thanat ha saputo rispondere alle offese con grande classe. Triando fuori anche una semi-citazione dal sommo poeta Dante:"Ho letto commenti che mi davano del cesso…All’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta: ‘Non ti curar di loro, ma guarda e passa’. Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi".

Il sogno di Thanat, ora, sarebbe quello di partecipare ad Affari Tuoi in una veste diversa. Cioè da pacchista, in prima persona. "Mi piacerebbe provare l’emozione di aprire i pacchi e sentire il pubblico che ti augura buona fortuna", ha infatti dichiarato il videomaker. E non è detto che il suo desiderio non possa avverarsi. Magari con una piccola intercessione da parte dell’amico Stefano De Martino.

Potrebbe interessarti anche