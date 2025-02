Affari Tuoi, Gianbruno 'rifiuta' l'aiuto del Dottore e punta ai 300 'kappa' ma perde tutto. I social: "Mi sono cringiata" Nella puntata del 10 febbraio Gianbruno è protagonista di una partita altalenante che inizia benissimo e si conclude con la Regione Fortunata: cosa è successo

È Gianbruno a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 10 febbraio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Abruzzo, un benzinaio, ha pescato il pacco numero 7 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare al tavolo dal padre. Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: 1 kg di confetti. Ecco cosa è successo nella puntata del 10 febbraio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 10 febbraio 2025: cosa è successo

La partita di Gianbruno sembra iniziare molto bene, perché con la prima tripletta elimina i 500 euro, 200 euro e 100 euro, ma il primo tiro della seconda tripletta porta via con sé i 200mila euro, prima batosta dalla serata, seguita subito da un secondo colpo di sfortuna: l’uscita dei 100mila euro. Ma non è finita qua, perché subito dopo trova anche i 50mila euro. "Abbiamo fatto un inizio simmetrico, tre blu e tre rossi" commenta De Martino prima del cambio offerto da Dottore. Senza alcuna esitazione, Gianbruno rifiuta il cambio e poi elimina il pacco da 1 euro, 75 euro e 0 euro. Il conduttore esulta: "Tre blu!" e balla sulle note di Sesso e Samba con il concorrente e suo padre, rimasto in silenzio per quasi tutta la partita.

La prima offerta del Dottore è di 28mila euro, ma Gianbruno trita l’assegno: "Il valore dei soldi lo conosciamo, facciamo un doppio lavoro entrambi… finché ci sono i 300 ‘kappa’, io vado avanti". Poi chiama il pacco dei nonni, il numero 18, dove ci sono 50 euro. Dopo l’uscita dei 5mila euro, il concorrente punta ai confetti ma trova i tanto agognati 300mila nel pacco di Giorgio, il pacchista che si è vestito di blu apposta per lui: "Me l’ha detto" dichiara Gianbruno. "Facciamo training autogeno" dice De Martino prima della seconda proposta di cambio del Dottore (per 5 tiri). Il concorrente pensa che i 75mila euro siano nel suo pacco, ma chiede un consiglio al padre che dice: "Se questo è quello che ti senti, rifiutalo!" Dopo un po’ di meditazione zen, vanno via i 20mila euro e i 75mila euro (nel 14, il numero del suo compleanno).

Il conduttore ammette di non aver capito bene il gioco di Gianbruno: "Quando tu sei venuto qua, mi hai detto che il 14 è il tuo compleanno e che avevi aspettato 14 secondi prima di pescare il pacco, ma alla prima proposta di cambio non sei andato a prendere il 14…. Io voglio che tu vada a casa con i 30mila almeno!" Subito dopo il concorrente elimina i 15mila euro, i 10 euro ("come sempre, i nonni vengono in soccorso" dice De Martino) e i 5 euro. Il Dottore offre 7mila euro e Giambruno pensa: "Se qui ci fossero i confetti… mannaggia a me! Però non mi sono ancora sposato, magari poi trovo l’amore." Una volta rifiutata l’offerta, la coppia padre-figlio perde i 30mila euro e sul tabellone restano i 10mila euro e 1 kg di confetti. "Il dottore, dandoti subito il cambio, voleva aiutarti" dice De Martino.

Il concorrente decide di andare alla Regione Fortunata, ma prima scopre che nel pacco ha i 10mila euro. Per i 100mila euro, Gianbruno punta sul Lazio, ma è quella sbagliata. Poi sceglie l’Emilia-Romagna per portarsi a casa almeno i 50mila euro. Al termine della puntata, padre e figlio scoprono che la Regione Fortunata è l’Umbria e De Martino, visibilmente rammaricato, commenta: "Mi dispiace…"

Le polemiche sui social

Anche durante e dopo la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 10 febbraio 2025 non mancano le polemiche sui social: "Il ruolo del padre in questa partita", "Ma il papà parla?", "Vabbè Gianbruno, che ca***zo chiedi a tuo padre allora, tanto stai scegliendo comunque tu", "Il padre era lì solo per il balletto, i can relate", "Ahahahahah..anche il padre che balla… almeno sappiamo che è vivo… ahahahah".

Non manca anche un po’ di ironia su X (ex Twitter): "Giambruno ha la faccia di uno che poteva avere una parte nell’Amica geniale", "La presenza di un concorrente di nome Gianbruno, vista la pericolosa assonanza, prova che tutta la storia di TeleMeloni è una bufala", "Va bene tutto, ma uno che li chiama 300 k non dovrebbe vincerli…", "300 cappa", "Giambruno con il linguaggio da social", "300kappa… mi sono un po’ cringiata".

