Il duro faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander è stato indubbiamente il momento più acceso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Il confronto tra le due attrici, con la concorrente del reality che ha attaccato l’ex modella britannica, rea – a suo dire – di averle "rubato" un’importante parte in una serie a inizio degli anni Duemila, è destinato a fare discutere già nella puntata di stasera. Jane Alexander potrebbe infatti accettare l’invito di Alfonso Signorini e sbarcare al Grande Fratello per risolvere la questione. Nel frattempo, anche Adriana Volpe ha detto la sua su quanto accaduto, accusando Beatrice Luzzi di non aver detto la verità. Scopriamo cosa ha detto l’ex opinionista dello show.

Adriana Volpe contro Beatrice Luzzi

A più di un anno dall’addio al Gf Vip, Adriana Volpe è tornata a parlare del reality show condotto da Alfonso Signorini e, intervistata come ospite di Casa Chi (video talk formato social del magazine Chi dedicato al programma), ha commentato il duro scontro tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander cha ha infiammato l’ultima puntata del Grande Fratello lunedì scorso. L’ex opinionista della trasmissione ha infatti confessato che Beatrice è la sua concorrente preferita di questa edizione 2023 ("C‘era una cattiveria in casa e dei pregiudizi nei suoi confronti che ti portavano a proteggerla. Sarei entrata nella Casa in sua protezione. Era stata sottoposta a un attacco di tutti molto feroce") ma, allo stesso tempo, ha voluto dire la sua su quanto successo.

Secondo Adriana, Beatrice avrebbe mentito sulla storia del ruolo che Jane Alexander le avrebbe "rubato" all’inizio degli anni Duemila, rischiando di comprometterle la carriera. L’attrice ha attaccato l’ex modella britannica che interpretò Lucrezia nella serie Elisa di Rivombrosa ("Ti hanno doppiata, ero meglio io no?"), ma Adriana Volpe ha voluto chiarire: "(Beatrice) ha mentito. Ha detto che Jane le avrebbe sfilato un posto suo, quindi ha fatto intendere cose, ha fatto allusioni, come se avesse fatto qualcosa per ottenere quel lavoro. È un atteggiamento sbagliatissimo, o lo dici e spieghi le cose che sai o non dici nulla. Quelle gravi allusioni sul lavoro di una persona io trovo che siano diffamanti e brutte". L’ex opinionista del Gf ha anche riflettuto su quanto detto: "Ha detto di aver rinunciato a dodici milioni al mese perché non ne poteva più di fare la cattiva in Vivere, però lo stesso anno ha fatto il provino per interpretare un personaggio cattivissimo, quello della marchesa in Elisa di Rivombrosa. O lei non ha rinunciato e l’hanno fatta fuori da Vivere o non torna".

La frecciata a Sonia Bruganelli

Nel corso della lunga intervista a Casa Chi Adriana Volpe si è anche tolta l’ennesimo sassolino dalla scarpa riguardante l’ex collega al Gf Sonia Bruganelli. La conduttrice ha infatti fatto riferimento ai rumor sulla presunta frequentazione tra l’ex moglie di Paolo Bonolis e Antonino Spinalbese, "beccati" a cena insieme: "Cene particolari" ha commentato Adriana Volpe, aggiungendo anche la sua opinione sull’ex compagno di Belén Rodríguez: "Ci ballerei insieme, per il resto no. Dipende dalla progettualità, se è pura leggerezza, perché no? Per altro no, ti direi di no".

