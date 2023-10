Sonia Burganelli a cena con Spinalbese: impazza il gossip, cosa c’è di vero Uno scambio di battute su Instagram ha acceso la miccia che ha fatto esplodere i rumor: i due potrebbero essere al lavoro anche su un progetto insieme

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese si sono ritrovati al centro di un presunto e allo stesso tempo chiacchieratissimo flirt nato sui social. In seguito a un innocente scambio di commenti su Instagram, infatti, il gossip è esploso e i rumor riguardo un avvicinamento sentimentale tra i due si stanno moltiplicando. Scopriamo perché è cosa c’è di vero dietro queste voci.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese: il gossip

Sonia Bruganelli a cena con Antonino Spinalbese? In realtà no. La "miccia" che ha fatto esplodere il gossip è stata infatti uno scambio di battute indiretto tra i due avvenuto sui social. L’ex compagna di Paolo Bonolis ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale in cui la si può vedere condividere un aperitivo in compagnia di Violante Bartalucci (taggata nella foto) e Federico Lampredi (definito ironicamente "l’uomo senza Instagram" nella didascalia). La prima è una produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay, mentre il secondo è un autore televisivo che ha collaborato alla realizzazione di reality come il Grande Fratello e programmi tv come Ciao Darwin. Tutti gli indizi portano dunque a pensare a una cena di lavoro con dei colleghi o a un momento di spensieratezza con degli amici per Sonia Bruganelli, ma a fare scattare i rumor è stato un commento di Antonino Spinalbese.

"Manca il ragazzino lì in mezzo" ha scritto l’ex compagno di Belén Rodríguez, alludendo ironicamente a sé stesso, probabilmente tagliato dalla foto (all’incontro avrebbe partecipato infatti anche lui). "Non capisco a chi tu possa riferirti" ha risposto Sonia Bruganelli, stando al gioco. "Io" (con tanto di faccina triste) la replica di Antonino, con la ex moglie di Paolo Bonolis che ha ceduto: "Ah certo". Uno scambio di battute innocente e palesemente ironico che è bastato tuttavia a far scattare i rumor riguardo un possibile flirt tra i due. Nonostante non ci siano stati ulteriori segnali, infatti, il gossip è esploso soprattutto sui social, dove i fan si interrogano sul motivo della cena insieme.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese (presumibilmente con i colleghi Violante e Federico) starebbero in realtà lavorando insieme a un progetto televisivo futuro. Pur senza conferme né smentite dei diretti interessati, dunque, è facilmente ipotizzabile che il quartetto fosse a fare aperitivo insieme per discutere di lavoro e questioni professionali, mentre lo scenario del flirt tra l’ex moglie di Paolo Bonolis e l’ex compagno di Belén Rodríguez sembra quanto mai distante.

