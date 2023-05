Da UeD a Verissimo: Carlo dedica parole di vero amore alla sua Nicole Su Canale 5 grandi emozioni con la tronista Nicole Santinelli e il suo corteggiatore Carlo Alberto Mancini, il quale fa una dedica da batticuore alla sua dolce metà

Nel primo appuntamento con Verissimo – Le Storie, spin-off del talk show condotto da Silvia Toffanin e andato in onda su Canale 5 domenica 21 maggio, abbiamo assistito all’intervista inedita dedicata alla tronista di Uomini e Donne, Nicole Santinelli, e al suo corteggiatore Carlo Alberto Mancini, scelto dalla "bionda dagli occhi di ghiaccio" nella puntata del 12 maggio del programma portato al successo da Maria De Filippi.

L’emozione di Nicole e Carlo

I due ospiti appaiono più innamorati che mai e sempre sorridenti, come se fossero le persone più felici al mondo. Lungo l’intervista vedremo che per certi versi è proprio così, ma prima di parlare dello stato attuale della relazione, la tronista si concentra sulla scelta compiuta a Uomini e Donne: "Quel giorno ero molto emozionata, è stato difficile prendere una decisione". Carlo le fa eco: "Non l’avevo mai vista così emozionata, anche se lei sa controllarsi bene. Evidentemente quel giorno la tensione era troppa. Non mi aspettavo che scegliesse me. Vedevo che c’era un’attrazione forte anche verso un’altra persona, però ho sempre pensato che il nostro passato simile ci avesse fatto sviluppare una sensibilità tale da capirci anche solo con lo sguardo. Ho sempre pensato che fosse un qualcosa che aveva solo con me".

La storia d’amore

Dopo la scelta, l’idillio. I due innamorati raccontano i primi giorni insieme, con una voce rotta dall’emozione e sorrisi accesi di felicità. La prima a prendere parola è Nicole, che conclude in fretta il suo intervento per via del suo evidente stato di agitazione: "Sono molto felice di questi giorni con lui fuori dalla trasmissione e credo che ciò traspaia. È meglio di come l’avevo immaginato. Cercavo l’amore, ma non mi aspettavo di trovarlo, o meglio di vivere una cosa così bella".

Il suo corteggiatore invece sembra più tranquillo nella conversazione e non ha problemi a raccontarsi in diretta: "Io penso di essermi sempre mostrato per quello che sono: una persona pulita, vera e trasparente. Le ho dato subito modo di comprendere chi sono dentro e ha fatto una scelta consapevole proprio per questo. Confesso che non guardavo il programma all’inizio, poi un giorno mia madre mi chiamò e mi disse che la sua presentazione poteva piacermi. In effetti la guardai e fui subito d’accordo con mia mamma. Così è partita l’avventura, il mio migliore amico mi ha iscritto e da lì sono andato in puntata. È stata una fortuna aver ascoltato loro due perché ho trovato la donna che cercavo".

Non solo amore: i problemi del passato

Silvia Toffanin tocca un tasto dolente per la Santinelli: un uomo del suo passato che la trattava male ed era violento. "Ero molto giovane, piccola, e sicuramente è anche per questo mi ha toccato…", dice la tronista che con Carlo Alberto ha in comune anche un altro aspetto negativo della sua vita: da ragazzi venivano derisi a causa del loro aspetto fisico. "Oltre che per via del mio aspetto, anche per la mia sensibilità, già molto sviluppata da piccolo. Venivo un po’ emarginato e preso in giro. Nel mio caso, per sopravvivere alla derisione di cui ero oggetto, ho dovuto imparare a resistere nei momenti difficili, quando venivo lasciato solo, allontanato. Pesavo 30 chili in più e mi rifugiavo nel cibo, aveva una valenza consolatoria quando mi sentivo sbagliato, diverso proprio perché messo in un angolo. Non è facile parlare di quel periodo, però ho superato la questione. Poi mi sono guardato dentro e ho capito che ciò che pensavo fosse una debolezza in realtà era un mio punto di forza: parlo della mia spiccata sensibilità", afferma Mancini.

Il futuro insieme

In seguito la conduttrice non perde l’occasione di incalzare i due sul futuro di coppia, ma la Santinelli confessa che preferisce fare tutto con estrema calma, senza alcuna fretta, perché "ci tengo molto e sono certa che più le cose sono forti e importanti e più vanno rispettate e anche vissute con i giusti tempi". Per quanto riguarda la distanza tra i due – lui vive a Ravenna, lei a Roma – il corteggiatore dice: "Io stavo per impostare i miei progetti a Ravenna, però ho conosciuto un angelo e quindi sto cercando di capire come ripartire avvicinandomi a lei, perché se c’è una cosa che voglio, la mia stella polare, è stare vicino a lei. Tutto il resto si incastra, si aggiusta e si organizza".

"Mi dice delle frasi che mi illuminano veramente il cuore. Prima non sapevo se credere alle sue parole, ma adesso ci credo appieno", ammette la tronista prima di ricevere una dedica particolare da parte del suo amore. Infatti non è finita qui, perché al termine dell’incontro Carlo esce dallo studio e torna con due rose in mano, una bianca e una rossa. Da qui parte un bacio lungo e intenso, uno di quelli "d’altri tempi", e una volta seduti l’uomo pronuncia parole d’amore dedicate alla sua dolce metà, alla quale stringe le mani per tutto il tempo: "Già dalle prime esterne i nostri cuori avevano capito tutto, ma la mente ci complicava la strada. Ti ricordi quanta paura? Poi un giorno, stesi sull’erba, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso di farci il dono più prezioso, la nostra vulnerabilità. Sembra passato un tempo infinito da quel momento, siamo arrivati al punto in cui basta un tuo sorriso per ricordarmi cos’è la felicità. Oggi ti prometto davanti a tutti che cercherò di tingere ogni tuo giorno col bianco del rispetto e col rosso della passione, facendo la cosa che mi viene più naturale quando sei vicino a me: proteggerti. Ho sempre sognato di trovare una donna che con un solo sguardo mi facesse pensare spontaneamente ‘non voglio nulla di più‘. Ecco, finalmente penso di averla trovata". I due tornano a baciarsi, questa volta sulle note dell’applauso fragoroso del pubblico.

