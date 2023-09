X Factor 2023: via alla nuova stagione con la prima puntata di Auditions Giovedì 14 settembre parte la nuovissima edizione del talent show di Sky Uno: al tavolo dei giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan.

Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo: domani sera – giovedì 14 settembre – prende il via la nuova edizione di X Factor Italia. Il talent show musicale torna su Sky Uno per l’edizione numero 17 (la tredicesima targata Sky), e i giudici sono pronti per iniziare la ricerca dei migliori talenti da portare con sé sul palco dei live. Si inizia, ovviamente, dalle Auditions, durante le quali avremo modo di conoscere i primi concorrenti e scoprire quali saranno le dinamiche al tavolo dei giudici.

X Factor 2023: i giudici e la conduttrice

La giuria di X Factor 2023 è stata quasi del tutto confermata rispetto alla passata edizione. Ritroviamo quindi al tavolo il veterano Fedez accanto ai colleghi Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Il quarto giudice è invece Morgan, che fa il suo grande ritorno nel programma dopo diversi anni di assenza (e andrà a sostituire Rkomi). Quest’ultimo è stato confermato negli ultimi giorni da Sky, nonostante la richiesta da parte del pubblico di allontanarlo a seguito dello spiacevole episodio di cui è stato protagonista a Selinunte. Nel corso della conferenza stampa di X Factor, Morgan si è scusato nuovamente per l’accaduto, e Sky ha confermato la sua presenza ricordando che il cantante devolverà in beneficienza metà del suo cachet. Per il secondo anno consecutivo, la conduttrice di X Factor è Francesca Michielin, vincitrice dell’edizione 2011 del talent.

X Factor 2023, si parte con le Auditions

Giovedì 14 settembre iniziano dunque le Auditions. Si tratta del primo passo che i gli aspiranti concorrenti devono affrontare per convincere i giudici e conquistare un posto per la fase successiva delle selezioni. Già nelle prime puntate, dunque, la competizione è accesissima, e vedremo alternarsi sul palco dell’Allianz Cloud di Milano artisti e generi completamente diversi l’uno dall’altro. Le Auditions sono in programma per tre giovedì, mentre a partire dal 5 ottobre iniziano i Bootcamp. Per la prima volta nella storia di X Factor, quest’anno i giudici avranno la possibilità di scegliere personalmente la propria squadra, senza che sia la sorte a decidere per loro. Come di consueto, durante i Bootcamp i concorrenti passano da 12 a 6 per ogni squadra. Per completare le loro scelte e selezionare i tre talenti migliori da portare ai live, i giudici si confrontano poi con gli Home Visit, in programma il 19 ottobre. Una volta composti i quattro roster, sarà tutto pronto per dare il via agli attesissimi live show, che decreteranno il vincitore di X Factor 2023.

Quando e dove vedere X Factor 2023

L’edizione 2023 di X Factor va in scena a partire da giovedì 14 settembre in prima serata, a partire dalle 21.15. Le puntate vanno in onda su Sky Uno, ma anche in streaming su Now Tv e Sky Go, e sono sempre disponibili su Sky On Demand. X Factor va in onda anche in chiaro su Tv8, ogni mercoledì in prima serata a partire dal 20 settembre.

