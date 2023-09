X Factor 2023, Morgan “graziato” da Sky. E con Fedez è pace fatta Alla conferenza di presentazione del talent, il cantante si è scusato per i fatti di Selinunte. La rete gli ha dato una secondo chance. Polemica rientrata con il rapper.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

X Factor 2023 ripartirà giovedì 14 settembre, alle ore 21:25 su Sky Uno, e la prima notizia è che Morgan ci sarà. Il cantante, evidentemente graziato dalla rete, è apparso insieme agli altri tre giudici durante la conferenza di presentazione avvenuta al Teatro Litta, a Milano. Antonella d’Errico, Executive Vice President di Sky Italia, ha spiegato la scelta di confermare l’ex Bluvertigo dopo le frasi omofobe di Selinute. Lo stesso Morgan si è poi scusato, smentendo anche le voci di attriti con Fedez. Ecco tutti i dettagli.

X Factor 2023, la conferma di Morgan e la pace con Fedez

X Factor 2023 sta per iniziare. Giovedì 14 settembre andrà in onda la prima puntata del talent, dedicata come al solito ai casting generali. Dietro al tavolo dei giudici siederanno Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan. Presente anche quest’ultimo, dunque, nonostante le polemiche delle ultime settimane.

Ad annunciarlo, durante la conferenza di presentazione del programma, è stata l’executive di Sky Antonella d’Errico. "Morgan è qui con noi…c’è perché alle scuse sono seguiti dei fatti", ha spiegato la dirigente, "la decisione di Morgan di destinare metà del suo ingaggio ad un’associazione che rappresenta valori di "inclusion"…fa sì che il nostro percorso con lui continui". Lo stesso Morgan, che era alla conferenza con gli altri giudici – assente invece la Michielin, che però ci sarà ai live – ci ha tenuto a scusarsi per l’accaduto.

"È stato un momento difficile", ha ammesso il cantante, "è stato un evidente errore linguistico ma le parole sono molto importanti. Io credo molto nelle parole. Per questo ho voluto fare un gesto concreto…ho voluto dare concretezza alle mie scuse". Interrogato poi sui suoi rapporti con Fedez (che aveva insultato, sempre a Selinunte, insieme a Marracash), Morgan ci ha tenuto a precisare che tra loro "non c’è rivalità". E anche il marito della Ferragni è sembrato dello stesso avviso: "I rapporti tra me e lui sono professionali. C’è una sana rivalità. Quello che sarà poi ai live non possiamo prevederlo".

Il compito dei giudici di X Factor, anche quest’anno, sarà quello di scovare "diamanti grezzi" da far maturare durante i live. Saranno inevitabili battibecchi e scontri tra i giudici, perché come ha evidenziato Ambra, "è dura, ci sono 4 personalità che si confrontano". Ma in fondo parte del successo del format è legato proprio alla sana dose di rivalità presente al tavolo dei coach.

Le prime puntate di X Factor 2023 saranno dedicate quindi alle selezioni. Dopo la scrematura dei casting, i migliori accederanno alla fase dei "Bootcamp", con le famigerate 6 sedie da conquistare. L’ultimo step sarà quello degli "Home Visit", dove verranno formate le squadre definitive. Appuntamento dunque a giovedì 14 settembre, ore 21:25, su Sky Uno.

Potrebbe interessarti anche