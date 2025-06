Matilda De Angelis, chi è il fidanzato Alessandro De Santis (famosissimo) e cosa è successo con Elodie Dal 2023 l’attrice Bolognese ha una relazione con Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi, vincitori della 16ª edizione di X Factor: la loro storia

Matilda De Angelis è ormai da anni uno dei volti più popolari del panorama del cinema italiano. Dagli esordi in tv nella fiction Rai Tutto può succedere al debutto cinematografico al fianco di Stefano Accorsi in Veloce come il vento fino alla consacrazione e la carriera internazionale, infatti, l’attrice bolognese si è imposta a suon di successi e di premi, l’ultimo dei quali (il Nastro d’argento in condivisione con Elodie) ha fatto parecchio discutere. Allo spegnersi delle luci dei riflettori, invece, Matilda può sempre contare sul suo compagno Alessandro De Santis. Dal 2023, infatti, l’attrice ha una relazione con il cantante dei Santi Francesi. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Alessandro De Santis, il fidanzato di Matilda De Angelis

Nato nel 1998 a Cuorgnè, in provincia di Torino, Alessandro De Santis è salito alla ribalta al fianco di Mario Lorenzo Francese, con cui ha fondato il duo The Jab, poi ribattezzato Santi Francesi. Dopo i primi concerti in giro per il Piemonte la band ha pubblicato il suo primo singolo e vinto il contest Liga Rock Park, conquistandosi la possibilità di aprire il concerto di Luciano Ligabue a Monza nel 2016. L’anno successivo Alessandro e Mario hanno partecipato alla 17esima edizione di Amici, venendo però eliminati a un passo dalla fase serale (poi vinta da Irama). Nel 2019 esce l’album d’esordio Tutti Manifesti; nel 2022 – dopo il cambio di nome in Santi Francesi – il contratto con la Warner Music. Nello stesso anno i Santi Francesi partecipano a X Factor (nella squadra capitanata da Rkomi) e vincono la 16esima edizione del talent show di Sky. L’anno successivo prendono parte a Sanremo Giovani 2023 e arrivano sul podio, approdando così al Festival di Sanremo nel 2024 con il brano "L’amore in bocca".

La storia d’amore tra Matilda e Alessandro

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis sono uscito allo scoperto nel gennaio del 2023. L’attrice bolognese arrivava dalla fine della relazione con Pietro Castellitto, nata pochi anni prima sul set del film Rapiniamo il duce. A inizio 2023, tuttavia, Matilda fu paparazzata in compagnia del cantante dei Santi Francesi. "Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda" ha confessato poi l’attrice a Grazia, aggiungendo: "Ha forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia, ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca".

