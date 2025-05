“Achille Lauro lascia X Factor”, un altro giudice molla dopo Manuel Agnelli. L’ipotesi Amici Dopo le voci sul frontman degli Afterhours emergono rumor anche sul possibile addio di Achille Lauro, che passerebbe ad Amici su Canale 5 come giudice o prof

X Factor è nel caos. Dopo le recenti indiscrezioni sul presunto addio di Manuel Agnelli, nuove voci parlano di una vera e propria "fuga" di giudici. Anche Achille Lauro, infatti, sarebbe pronto a lasciare il talent show targato Sky. Come lasciato intendere nel corso di un’intervista in radio, infatti, il cantante sarebbe tutt’altro che sicuro del suo ritorno al tavolo della giuria. Sul web, inoltre, si parla di una chiamata di Maria De Filippi, pronta a offrirgli un posto nel cast di Amici 25. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Achille Lauro lascia X Factor? Le sue parole

"Dalla primavera 2026 farò i palazzetti (…) X Factor non è detto" ha confessato apertamente Achille Lauro a Radio Deejay. Nel corso di un’intervista insieme a Linus e Nicola Savino, infatti, il cantante ha parlato di progetti passati e futuri, sbottonandosi per la prima volta su X Factor e lasciando intendere di non essere affatto sicuro di tornare in giuria. "Propongo Linus al mio posto" ha anche ironizzato Achille che, a questo punto, potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura come giudice del talent show di Sky.

A poco più di quattro mesi dal via della 19esima edizione (prevista per settembre 2025), dunque, X Factor deve fare fronte a un vero e proprio terremoto a livello di cast. La notizia del possibile addio di Achille Lauro arriva a pochi giorni dall’emergere dei primi rumor sul presunto abbandono di Manuel Agnelli. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il frontman e leader degli Afterhours avrebbe deciso di lasciare il programma proprio a causa di un rapporto tutt’altro che idilliaco con il collega della giuria Achille Lauro. Jake La Furia e Paola Iezzi, invece, almeno per il momento sarebbero confermati, così come Giorgia alla conduzione.

Il futuro ad Amici di Maria De Filippi?

Il presunto addio di Achille Lauro a X Factor, tuttavia, potrebbe non segnare la fine dei suoi impegni in tv. Stando ad alcune voci sempre più insistente sul web, infatti, il cantante potrebbe rispondere a una chiamata di Maria De Filippi, che sarebbe pronta a portarlo ad Amici per la 25esima edizione. Il nome di Achille Lauro è già stato avvicinato in passato al talent show di Canale 5 e il cantante è anche stato ospite della trasmissione lo scorso 26 aprile. Non è da escludere dunque che possa sbarcare ad Amici in pianta stabile, come giudice e come professore, ma c’è l’ipotesi dell’ospite fisso.

