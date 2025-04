“Manuel Agnelli va via da X Factor”, l’indiscrezione e cosa c’entra Achille Lauro Stando alle ultime indiscrezioni il leader degli Afterhours potrebbe lasciare il talent show di Sky per attriti con il collega e giudice: chi lo sostituirà

Mancano più di quattro mesi al via della 19esima edizione di X Factor e tutto sembra già pronto, o quasi. Confermati Giorgia alla conduzione e Jake la Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro in giuria, il talent show targato Sky rischierebbe di ‘perdere’ una pedina fondamentale degli ultimi anni come Manuel Agnelli. Stando a un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, infatti, il giudice starebbe pensando di lasciare il programma. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Manuel Agnelli fuori da X Factor? La situazione

"Manuel Agnelli ha deciso di lasciare il programma" annuncia Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Stando a un retroscena svelato dal giornalista e autore televisivo, infatti, il leader degli Afterhours avrebbe preso "una scelta senza ripensamento totale e definitiva", destinata a cambiare i piani in casa Sky. A poco più di quattro mesi dal via della 19esima edizione del talent show (che dovrebbe partire a settembre 2025), infatti, tutto sembrava già pronto e il cast confermato, ma il presunto addio di Manuel Agnelli potrebbe fare partire la ‘caccia’ a un nuovo membro della giuria: "La produzione sta cercando un nuovo giudice (non si escludono clamorosi ritorni e colpi di scena). Intanto, sono confermati Jake la Furia, Paola Iezzi e ovviamente Achille Lauro. Confermata anche Giorgia alla conduzione" scrive Parpiglia.

Manuel Agnelli ha preso parte a X Factor per la prima volta nel 2016 quando, con il suo arrivo, ha cambiato per sempre la storia del talent show, in grado di portare per la prima volta un frontman di un gruppo del rock alternativo italiano e non solo ‘big’ legati al mondo dello spettacolo. "Ha lasciato un’impronta indelebile all’interno del programma, perché ha rappresentato un’autentica ventata di novità nel panorama televisivo musicale italiano" ha aggiunto Parpiglia nella sua newsletter, spiegando come il cantante ha portato "un bagaglio culturale e musicale profondo, distante dalle logiche puramente commerciali che spesso dominano questo tipo di programmi".

Il rapporto con Achille Lauro e i motivi

Sebbene non ci siano né conferme né smentite sul rumor lanciato recentemente da Gabriele Parpiglia riguardo l’addio di Manuel Agnelli a X Factor, non mancano le ipotesi sulle motivazioni che avrebbero portato il cantante degli Afterhours ad abbandonare la trasmissione. Secondo l’indiscrezione, la decisione sarebbe stata dettata dal "non rapporto con un altro giudice", vale a dire Achille Lauro: "Il motivo dell’attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli".

