VPN gratis, la rete di cui tutti parlano: cos’è, perché è utile e tutto ciò che devi sapere In un mondo sempre più connesso, proteggere la propria privacy è fondamentale: ecco allora come può aiutarci la Rete Virtuale Privata (VPN).

Al giorno d’oggi, connettersi alla rete è diventato come prendere il caffè al mattino: un’azione comune, abituale, semplice e alla portata di tutti. Da chi utilizza una connessione internet per lavoro o per navigare sul web, a chi si connette per l’utilizzo di app, social network o piattaforme streaming e servizi di vario genere, l’unica certezza è che ogni volta che ci colleghiamo a Internet i nostri dati possono diventare vulnerabili. Ed è proprio qui che entra in gioco la VPN, ovvero la Rete Virtuale Privata di cui spesso sentiamo parlare. Ecco allora tutto ciò che serve sapere sulla VPN: cos’è, a cosa serve e come utilizzarla al meglio.

Che cos’è e a cosa serve la VPN?

La sigla VPN sta per Virtual Private Network, ovvero Rete Privata Virtuale. Si tratta di una tecnologia che crea una connessione sicura e crittografata tra il proprio dispositivo (che può essere un computer, uno smartphone, un tablet o un qualsiasi altro device) e Internet. È un po’ come se, invece di viaggiare su una strada pubblica e visibile a tutti, i dati viaggiassero in un tunnel privato, invisibile e protetto da occhi indiscreti.

La VPN serve infatti, in primo luogo, a proteggere la propria privacy online. Quando si naviga senza una VPN, il proprio indirizzo IP e la posizione geografica in cui ci si trova possono essere facilmente tracciati da siti web, provider Internet o terze parti. Una VPN maschera questi dati, rendendo molto più difficile identificarli o intercettarli. In secondo luogo, si tratta di uno strumento prezioso anche per chi si collega spesso da reti pubbliche (come quelle di aeroporti, hotel o bar) che sono notoriamente meno sicure: la VPN impedisce che eventuali malintenzionati intercettino le informazioni sensibili, come password o dati bancari.

Come funziona la rete VPN?

Quando si attiva una VPN i dati sensibili vengono criptati, cioè trasformati in un codice illeggibile, e poi inviati a un server VPN. Questo server fa da intermediario: riceve i dati, li decodifica, li inoltra verso la destinazione finale (ad esempio il sito web in cui si desidera navigare) e poi rimanda la risposta sempre in modo sicuro. E tutto questo avviene in genere in pochi secondi con un solo clic, tramite un’app o un programma specifico. Non servono competenze tecniche particolari: basta attivare la VPN, scegliere un server e iniziare a navigare in modo più sicuro e riservato.

Per cosa posso usare una VPN?

Una Rete Privata Virtuale può essere utilizzata, in generale, per proteggere la privacy e i propri dati personali durante la navigazione in Internet. Allo stesso tempo, molte aziende usano VPN aziendali per permettere ai dipendenti di accedere da casa o da remoto alle reti interne, proteggendo i dati aziendali da accessi non autorizzati.

Che differenza c’è tra una rete Internet e una VPN?

La differenza tra una rete Internet e una VPN è piuttosto semplice da comprendere. Internet, di per sé, è la rete pubblica che tutti usiamo ogni giorno per navigare, guardare video, inviare e-mail, usare i social e molto altro. Si tratta semplicemente di una rete aperta e globale, dove ogni dispositivo connesso, che sia un computer o uno smartphone, comunica liberamente con altri server e dispositivi in giro per il mondo. Ma proprio perché è pubblica, i dati che si inviano e si ricevono possono essere intercettati, tracciati o monitorati da siti web o, talvolta, anche da eventuali malintenzionati.

Una VPN, invece, non è una rete a sé, ma una sorta di "rivestimento sicuro" sopra la rete Internet. In questo modo, quando si attiva una VPN, i dati non viaggiano più liberamente sulla rete pubblica: vengono prima criptati e instradati attraverso un server sicuro, che li protegge e li maschera prima che raggiungano la loro destinazione.

Quali sono i vantaggi di avere una VPN?

I vantaggi di avere una VPN sono molteplici e possono essere riassunti così:

Maggiore sicurezza della connessione Internet;

Protezione della privacy;

Protezione dalla raccolta dati di inserzionisti o hacker malintenzionati;

Esperienza migliore nel gaming;

Reti aziendali sicure e inaccessibili senza autorizzazione.

Come si attiva una VPN?

Attivare una VPN al giorno d’oggi è molto più semplice di quanto si possa pensare, anche per chi non ha esperienza tecnica. Per farlo basta infatti scegliere un servizio VPN affidabile, installare l’app sul proprio dispositivo e connettersi: il tutto richiede pochi minuti. Entrando poi ancor più nel dettaglio, sul mercato italiano esistono diversi servizi di VPN, sia gratuiti che a pagamento. I più affidabili, e generalmente a pagamento, offrono app user-friendly, molti server e ottime prestazioni. Le versioni gratuite, invece, spesso hanno limiti di velocità, sicurezza o disponibilità di server.

I servizi più completi richiedono la creazione di un account e l’attivazione di un abbonamento mensile o annuale (con prezzi variabili, ma generalmente modici). Mentre per ciò che riguarda l’installazione dell’App del servizio VPN scelto, le modalità variano a seconda del proprio dispositivo: per PC e Mac si installa come un normale programma mentre per gli smartphone e i tablet (sia Android e iOS) basta scaricarla dallo store delle applicazioni. Per altri dispositivi, come smart TV, router o console, vi sono in genere configurazioni dedicate. Una volta effettuato l’accesso, si può scegliere un server e attivare la VPN con un semplice clic. Da quel momento, tutta la navigazione sarà crittografata e protetta.

Qual è la migliore VPN?

Sul mercato vi sono molti servizi VPN tra i quali poter scegliere. Tra quelli che offrono servizi più completi e che sono stati valutati positivamente dagli utenti troviamo i seguenti:

NordVPN : velocità top, sicurezza avanzata e possibilità di proteggere fino a 6 dispositivi.

: velocità top, sicurezza avanzata e possibilità di proteggere fino a 6 dispositivi. Proton VPN : rete gratuita, massima privacy, convenienza e velocità.

: rete gratuita, massima privacy, convenienza e velocità. CyberGhost : interfaccia semplice, server ottimizzati e criptografia all’avanguardia.

: interfaccia semplice, server ottimizzati e criptografia all’avanguardia. Surfshark : ottimi prezzi, crittografia avanzata, facilità di utilizzo e grande disponibilità di server.

: ottimi prezzi, crittografia avanzata, facilità di utilizzo e grande disponibilità di server. ExpressVPN: prestazioni elevate, sicurezza e rigorosa policy sulla privacy.

VPN è legale in italia?

L’utilizzo di una VPN in Italia è assolutamente legale e queste tecnologie vengono infatti regolarmente utilizzate da aziende, professionisti, studenti e utenti privati per proteggere i propri dati, accedere da remoto a reti aziendali o semplicemente per navigare in modo più sicuro. Questo, a meno che la Rete Virtuale Privata con venga utilizzata per scopi illeciti, diventando in questo modo illegale.

In altre parole, ciò che è illegale resta illegale anche se fatto tramite VPN e in questo rientra lo scaricare contenuti protetti da copyright (come film, musica e software) senza autorizzazione, accedere a servizi in modo fraudolento violando termini di servizio o diritto d’autore, commettere truffe o reati informatici, contrabbandare merci online e visionare contenuti in streaming che presentano restrizioni geografiche su piattaforme a pagamento come Netflix, Prime Video o Disney+.

