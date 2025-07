Cristiana Capotondi, la serie 'La scuola' approda su Netflix: l'attrice torna ‘tra i banchi’ dopo Notte prima degli esami L’attrice sta per approdare sulla piattaforma streaming con una nuova imperdibile serie che la vedrà ‘tornare a scuola’ come in molti progetti passati.

Cristiana Capotondi è una delle attrici italiane più talentuose e amate di sempre, con all’attivo tantissimi progetti cinematografici e televisivi di successo. Molto presto l’attrice approderà anche su Netflix con una nuova serie tv dal titolo La Scuola, nella quale sarà protagonista insieme a Massimiliano Gallo. Ma questa non è certo la prima volta che Cristiana Capotondi si ritrova tra ‘tra i banchi di scuola’ per interpretare ruoli sul piccolo o grande schermo: scopriamo di più.

La Scuola, cosa vedremo nella nuova serie tv Netflix con Cristiana Capotondi

Molto presto, Cristiana Capotondi arriverà su Netflix con la nuova serie tv intitolata La Scuola, che in otto episodi vedrà accanto a lei attori di spicco come Massimiliano Gallo, Irene Maiorino, Beatrice Savignani e Luigi Zeno. Un progetto che nasce sulla scia di Mare Fuori e che vede come regista proprio Ivan Silvestrini, il quale ha diretto diversi episodi anche della serie ambientata nel carcere napoletano.

La serie racconterà la vita di otto ragazzi iscritti alla prestigiosa Scuola Militare Nunziatella di Napoli, i loro sogni, le loro ambizioni e il percorso che li porterà a diventare adulti. I ragazzi si troveranno dunque ad affrontare una formazione militare molto dura, basata su protocolli rigidi, cercando di destreggiarsi anche tra amori e amicizie.

Tra loro troveremo Salvo, desideroso di affrancarsi da una famiglia difficile; Paola, che vuole a tutti i costi mostrarsi alternativa; Camilla, aspirante influencer proveniente dall’alta borghesia e Diego, l’asso della scherma, bello e primo della classe. A loro si aggiungono anche Vincenzo, laziale e molto sensibile; Adele, ragazza curvy proveniente dal nord; Rachele, abile con il fioretto e molto rispettosa delle regole, e Max, il bulletto di turno.

Cristiana Capotondi, i progetti che l’hanno vista tornare ‘tra i banchi di scuola’

Come dicevamo, però, questa non è certo la prima volta che Cristiana Capotondi torna tra i banchi di scuola per interpretare un ruolo in televisione o al cinema. Basti pensare alla serie del 2001 Compagni di Scuola che ha rappresentato il vero e proprio debutto dell’attrice nei panni di Martina Antonelli (prima di questa occasione aveva ottenuto solo qualche ruolo secondario). Una serie ambientata al Liceo Scientifico Sperimentale "Giacomo Leopardi" di Roma che, oltre alla Capotondi, ha lanciato anche altre star del cinema e dello spettacolo italiano come Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Giorgia Palmas e Damiano Russo, attore di molte fiction note – come "I liceali" e "Come un delfino" – venuto a mancare qualche anno fa a causa di un incidente. La serie Compagni di scuola è visibile gratuitamente in streaming su RaiPlay.

Allo stesso tempo, impossibile dimenticare il film del 2006 Notte prima degli esami, che ha visto Cristiana Capotondi nei panni di Claudia, figlia del prof. Antonio Martinelli interpretato dal compianto Giorgio Faletti, e sogno d’amore del protagonista Luca Molinari, interpretato da Nicolas Vaporidis. Anche in questo caso, al centro di tutto c’era la scuola e la preparazione del temutissimo esame di maturità. Insomma, in tanti anni di carriera come attrice, non si può certo dire che la Capotondi non abbia comunque passato molto tempo tra i banchi di scuola. Ricordiamo che anche Notte prima degli esami è disponibile in streaming su Netflix.

