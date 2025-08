Naruto Shippuden: tutti gli episodi filler della serie anime da evitare (o recuperare) Tutto quello che c’è da sapere sui filler dell’anime più amato di sempre: guida completa episodio per episodio

Naruto Shippuden è uno degli anime più iconici e longevi di sempre, seguito ideale della prima serie Naruto e tratto dall’omonimo manga di Masashi Kishimoto. Con i suoi 500 episodi, l’anime presenta una quantità significativa di episodi filler, ovvero puntate non basate sulla storia originale del manga. Questi episodi, creati per evitare che l’anime superasse il materiale cartaceo, dividono i fan: c’è chi li salta e chi invece li guarda per approfondire il mondo narrativo. In questa guida ti aiutiamo a identificarli tutti.

I filler della serie originale di Naruto (episodi 136–220)

La prima serie di Naruto conta 220 episodi e presenta una lunga sequenza di filler concentrati soprattutto nella seconda metà. Dopo l’episodio 135, tutta la parte finale è costituita da missioni secondarie, spesso autoconclusive e con un tono più leggero.

Elenco episodi filler (Naruto 2002–2007):

136–141 : Missione di recupero del Bikōchū

: Missione di recupero del Bikōchū 142–147 : Il leggendario animale ninja

: Il leggendario animale ninja 148–151 : Il villaggio delle stelle

: Il villaggio delle stelle 152–157 : La missione di Gennō

: La missione di Gennō 158–159 : La missione di Raiga

: La missione di Raiga 160–161 : Il mistero della "Misteriosa Missa"

: Il mistero della "Misteriosa Missa" 162–167 : Caccia a un ninja ricercato

: Caccia a un ninja ricercato 168–173 : Protezione del cortile del tè

: Protezione del cortile del tè 174–176 : Recupero del tesoro nascosto

: Recupero del tesoro nascosto 177–183 : Protezione di una vecchia conoscenza

: Protezione di una vecchia conoscenza 184–186 : La missione di Kiba

: La missione di Kiba 187–191 : La missione di Shino

: La missione di Shino 192–194 : La missione di Ino

: La missione di Ino 195–196 : Protezione di una statua

: Protezione di una statua 197–201 : Protezione di un regista

: Protezione di un regista 202–207 : Cattura di un ladro di tecniche

: Cattura di un ladro di tecniche 208–220: Missione finale della prima serie

I filler in Naruto Shippuden: dove sono e cosa raccontano

Naruto Shippuden, che segue le vicende dei protagonisti ormai cresciuti, alterna saghe canoniche tratte dal manga ad ampi blocchi di filler. Questi ultimi sono distribuiti lungo tutta la serie e si presentano sia come episodi singoli che come archi narrativi completi.

Archi filler principali in Naruto Shippuden:

57–71 : La missione dei tre code

: La missione dei tre code 91–112 : Ritorno di Orochimaru e missione dei quattro code

: Ritorno di Orochimaru e missione dei quattro code 144–151 : Caccia ai ninja ribelli

: Caccia ai ninja ribelli 176–196 : Flashback dell’Accademia ninja

: Flashback dell’Accademia ninja 223–242 : Viaggio in mare verso l’isola della Tartaruga

: Viaggio in mare verso l’isola della Tartaruga 257–260 : Ricordi dei ninja

: Ricordi dei ninja 271–289 : Scontri non canonici nella Quarta Guerra Ninja

: Scontri non canonici nella Quarta Guerra Ninja 290–295 : La storia del clan Uchiha

: La storia del clan Uchiha 303–320 : Ulteriori filler durante la guerra

: Ulteriori filler durante la guerra 349–361 : Il passato di Kakashi e Yamato

: Il passato di Kakashi e Yamato 394–413 : Il nuovo esame di Chunin

: Il nuovo esame di Chunin 422–450 : Giorni di addestramento di Naruto e Sasuke

: Giorni di addestramento di Naruto e Sasuke 480–500: Episodi finali con flashback e storie dedicate ai personaggi

Questi episodi variano molto in termini di tono e qualità. Alcuni sono apprezzati per l’approfondimento emotivo, mentre altri sono più leggeri o puramente riempitivi.

Guardare o saltare i filler? Una scelta personale

La decisione se guardare o meno i filler dipende dal tipo di esperienza che si cerca. Se il tuo obiettivo è seguire la trama principale, puoi saltare gran parte dei filler senza perdere coerenza narrativa. In questo caso, esistono molte guide online che aiutano a distinguere gli episodi canonici da quelli originali. Tuttavia, alcuni filler di Shippuden sono stati ben accolti dal pubblico per il valore aggiunto che portano. Gli episodi sul passato di Kakashi, ad esempio, o il racconto del clan Uchiha, offrono spunti che arricchiscono la conoscenza dei personaggi anche se non provengono dal manga.

Naruto Shippuden è un’opera titanica che ha segnato un’intera generazione di spettatori. I filler, amati o odiati, fanno parte di questa esperienza e rappresentano una componente storica degli anime lunghi. Per chi ha poco tempo o desidera concentrarsi solo sulla narrazione principale, la guida agli episodi canonici è essenziale. Per chi invece vuole esplorare ogni dettaglio del mondo ninja, anche i filler possono diventare occasione di scoperta.

In entrambi i casi, l’avventura di Naruto resta una delle più ricche e coinvolgenti del panorama anime. Detto ciò, ecco dove potete vederla in streaming italiano gratis).

