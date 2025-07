I Fantastici 4 - Gli Inizi, la spiegazione del finale e della scena post-credit: come cambia l'MCU adesso? Gli ultimi secondi del primo film sulla Prima Famiglia Marvel all'interno dell'MCU portano con sé un carico notevole per il futuro del franchise

Mercoledì 23 luglio i cinema hanno ufficialmente accolto il 37° lungometraggio dell’MCU, nonché il primo della Fase 6: I Fantastici 4 – Gli inizi. La pellicola, con protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kibry, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach sta ottenendo un buon riscontro di pubblico e critica, ma a tenere banco è soprattutto la scena post-credit. Come spesso succede, lo spezzone dopo i titoli di coda è foriero di anticipazioni e succosi "sneak peek" di ciò che arriverà in futuro, ma questa in particolare sgancia una bomba non da poco. Ovviamente ci saranno degli spoiler sia sul finale de I Fantastici 4 – Gli Inizi, sia appunto sulla scena post-credit, quindi se non siete ancora andati al cinema proseguite nella lettura ritenendovi adeguatamente avvisati.

I Fantastici 4 – Gli inizi, la spiegazione del finale

I leak diffusi qualche settimana prima dell’uscita del film nelle sale, e che vi avevamo raccontato anche noi, si sono rivelati veri. La Prima Famiglia Marvel ha dovuto fare i conti con la minaccia interplanetaria di Galactus, che ha preteso il piccolo Franklin Richards, figlio neonato di Reed e Sue, come "pegno" per risparmiare la Terra da un’altrimenti certa distruzione. Il quartetto non ha ovviamente accettato, ingaggiando una feroce lotta con il Divoratore di Mondi, nel tentativo di spedirlo in un angolo remoto della galassia attraverso un portale inventato da Reed. Il piano ha successo, ma a costo della vita di Sue, spinta allo stremo per lanciare Galactus nel portale. La Donna Invisibile, però, viene riportata indietro nientemeno che da Franklin, che si scopre essere dotato di incredibili poteri, talmente grandi da piegare la realtà.

Nei fumetti, Franklin Richards è effettivamente una delle entità più potenti dell’Universo Marvel, oltre persino mutanti di livello Omega come Magneto e Jean Grey. Dotato di grandi capacità psioniche (in particolare telecinesi e telepatia), è in grado di trasformare la realtà al suo volere. In una saga è persino capace di creare una vera e propria realtà alternativa. I suoi poteri, come immaginabile, negli albi sono stati spesso un ostacolo narrativo e quindi bisognerà capire come verranno gestiti nell’MCU. Per Sentry, altro supereroe con poteri a volte un po’ troppo grandi, per esempio, si è deciso di "tamponare" la cosa legandola ai suoi disturbi mentali. Non potendosi scatenare senza rischiare di perdere il controllo, preferisce rimanere in forma umana.

La scena post-credit de I Fantastici 4 – Gli Inizi

Arriviamo al pezzo forte della questione, la famosa scena post-credit de I Fantastici 4 – Gli Inizi e cosa significa. Al termine del film ci ritroviamo catapultati 4 anni dopo gli eventi, con un Franklin cresciuto. Lui e sua madre Sue stanno leggendo un libro di fiabe e la donna si allontana per prenderne un altro. Quando torna, trova un misterioso individuo di spalle e con indosso un cappuccio verde. In una mano tiene Franklin, nell’altra una maschera facilmente riconoscibile: quella del Dottor Destino. Cosa questa scena implichi è facilmente spiegabile e, anzi, già noto: si tratta della prima introduzione ufficiale di Victor Von Doom, ovvero il Dottor Destino, il prossimo Villain principale dell’MCU.

Chi lo interpreterà lo si sa già, ossia Robert Downey Jr., ma sulle origini del personaggio è ancora posto un velo di mistero. Dai fumetti sappiamo che è legato a doppio filo ai Fantastici 4 e la sua presentazione al termine del loro film stand-alone ne è una naturale conseguenza. Ma sappiamo che questi Fantastici 4, per certi versi, sono una variante di quelli "ufficiali". L’avventura si svolge infatti nella dimensione di Terra-828 e non in quella principale di Terra-616. È facilmente intuibile come quindi anche questo Dr Doom sia una variante dell’originale, con tutte le differenze potenziali che ciò comporta. Purtroppo è ancora presto per fare delle ipotesi e non ci resta che aspettare le prossime pellicole, in particolare Avengers: Doomsday, in uscita il 16 dicembre 2026.

