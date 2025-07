La Ruota della Fortuna, chi è il primo campione: la maxi-vincita (e la reazione di Pier Silvio Berlusconi) La prima puntata in access del game show Mediaset ha fatto registrare ascolti record. Tanto da far 'scomodare' il patron della rete con un commento inatteso. Ecco i dettagli.

Numeri da capogiro, e non solo per il montepremi, nella prima puntata in access prime time de La Ruota della Fortuna. Il nuovo game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, infatti, ha fatto segnare uno share di tutto rispetto, che ha convinto il patron Mediaset Pier Silvio Berlusconi a intervenire (indirettamente) per complimentarsi. Quanto al campione dell’episodio, il varesino Andrea Siciliano, se n’è andato a casa con una cifra niente male. E mentre Striscia La Notizia resta in pausa estiva, lasciando spazio a questo nuovo esperimento, non è detto che l’inizio clamoroso di Scotti non spinga i vertici a ripensare il palinsesto. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

La Ruota della Fortuna, chi è il primo campione Andrea Siciliano

Ieri, lunedì 15 luglio, è andata in onda su Canale 5 la primissima puntata in fascia access prime time del nuovo show La Ruota della Fortuna. Tutto ha funzionato a meraviglia (o anche più delle aspettative) e il campione è riuscito pure ad aggiudicarsi un notevole montepremi. Lui, il ventenne varesino Andrea Siciliano, è uno studente di ingegneria chimica al Politecnico di Milano, e ha saputo navigare brillantemente tra gli ostacoli del gioco di Scotti.

Ha infatti dimostrato un’ottima preparazione, quando si è trattato di riconoscere in pochi secondi i titoli dei "Film da Oscar" proposti nella ‘ruota delle meraviglie’. Ed è arrivato con piglio alla fase conclusiva, dedicata alla scelta delle tre buste contenenti il montepremi di giornata. All’inizio ha scelto la prima busta, contenente 10.000 euro, ma ha poi cambiato opzione, spostandosi sulla seconda (da 5.000 euro) e infine sulla terza (contenente 100 euro). Una scelta sfortunata, che però non ha avuto ripercussioni sul premio complessivo, accumulato da Andrea grazie all’ottimo percorso compiuto nel quiz. E insomma, il primo campione de La Ruota della Fortuna si è portato a casa 9.800 euro. Con tanto di complimenti dal conduttore Gerry Scotti.

Il ‘debutto’ (molto) positivo di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

E ad esultare, oltre al campione, ieri è stato anche il presentatore Scotti. Dato che la prima puntata su Canale 5 de La Ruota della Fortuna si è aggiudicata ben 3.643.000 spettatori (21.9% di share), mentre su Rai1 Techeteche TopTen si è fermato a 2.876.000 spettatori (17.3%). Insomma, un successo inatteso, per un programma che è innanzitutto pensato come sostituto estivo di Striscia la Notizia. Ma tale è stato l’exploit che anche Pier Silvio Berlusconi, patron della rete, pare aver apprezzato indirettamente.

Lo dimostra il comunicato diffuso dal Biscione: "Anche se è solo la partenza, un grazie speciale a Gerry da Mediaset per aver accettato questa sfida con coraggio e grande professionalità". Ora, stando ai piani originali, La Ruota della Fortuna dovrebbe andare avanti fino a novembre. Quando riprenderà il suo posto il programma dissacrante di Antonio Ricci. Eppure c’è chi pensa già a una sfida ad Affari Tuoi di De Martino. E forse un rilancio, con modifiche nel palinsesto, se il game show di Gerry Scotti continuerà a fare meraviglie.

