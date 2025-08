Belen, esplode la rabbia dopo gli attacchi a Luna Marì: “Esposta a cosa?”, la replica alle accuse assurde Nuove polemiche sui social per Belen: secondo alcuni utenti mostrerebbe troppo la figlia Luna Marì su Instagram. La conduttrice replica con fermezza.

Dopo l’ormai celebre maschera vaginale e la presunta lite con la sorella Cecilia, Belen Rodriguez finisce di nuovo – suo malgrado – al centro delle polemiche sui social. Stavolta però le critiche rivolte alla showgirl argentina non riguardano motivo flirt, amori passati o rapporti familiari complicati. A scatenare l’ira di alcuni utenti del web, infatti, è la presenza della figlia Luna Marì sui suoi canali social, giudicata da alcuni eccessiva e fuori luogo. La conduttrice, che da tempo condivide momenti della sua quotidianità con i follower, stavolta ha però deciso di rispondere a tono, stroncando senza remore chi l’accusava.

I commenti contro Belen: "Troppa visibilità per tua figlia"

Belen da anni è un’icona del web, e in quanto tale è ‘condannata’ a dover sopportare la presenza di hater che non perdono occasione per puntarle il dito contro. Ad esempio, l’ultimo scatto pubblicato su Instagram — un primo piano della piccola Luna Marì, la sua secondogenita nata dalla relazione con Antonino Spinalbese — ha scatenato le critiche di molti utenti. Se molti hanno elogiato l’indiscutibile bellezza della bambina, altri non hanno gradito la scelta di mostrarla così spesso sul profilo pubblico della madre. C’è chi ha parlato di "sovraesposizione" e chi ha suggerito a Belen maggiore riservatezza, soprattutto per proteggere la privacy della minore. Non è la prima volta che l’ex moglie di De Martino viene criticata per le sue scelte come madre, ma questa volta ha scelto di non restare in silenzio e di rispondere direttamente a una delle accuse.

La replica di Belen: "È mia figlia, decido io per noi"

"Strabella… ma troppa esposta". A questo commento, Belen ha scelto di replicare con un commento secco ma sentito che ha chiuso sul nascere la polemica:

"Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli! Non siamo più nel periodo dell’analogico. È mia figlia e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".

Parole che lasciano poco spazio a interpretazioni. Per Belen, Instagram rappresenta un diario personale e condiviso, dove raccogliere attimi preziosi della sua vita, inclusi quelli con Luna Marì. Va detto che, a fronte di qualche haters, la foto di Luna Marì ha ricevuto apprezzamento da tantissimi follower di Belen, tra cui anche tanti vip. "Mamma mia!!! 😍😍😍 la bellezza!!" Ha scritto l’influencer Paola Turani. Mentre la conduttrice Adriana Volpe, collega di Belen, ha osservato: "Tutti i bimbi sono belli ma la tua è di una bellezza disarmante".

