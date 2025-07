Prime Video fa all-in su Invincible: già pronta la quinta stagione, e spunta Matthew Rhys nella quarta Prime Video anticipa il futuro di Invincible con il rinnovo della quinta stagione e l’ingresso di Matthew Rhys nel cast vocale della quarta, attesa nel 2026

E’ una delle serie animate più viste su Prime Video e il grandissimo successo riscosso dalla terza stagione ha indotto Amazon a rinnovarla per altre due stagioni, la quarta e la quinta. Stiamo parlando di Invincible, la serie animata che ha conquistato sia grandi che piccini per il suo stile particolare e una trama avvincente. Lo show, tratto dal fumetto di Robert Kirkman, propone una visione matura del mondo dei supereroi, mostrando personaggi imperfetti e realistici, con difetti che li rendono più umani ed empatici. E così, come vi abbiamo già anticipato, ci sarà anche la quinta stagione ma, c’è una notizia molto bella che riguarda la quarta. A quanto pare, Matthew Rhys sarà nel cast vocale, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Invincible, Matthew Rhys entra nel cast vocale della quinta stagione della serie Prime Video

Presto vedremo (o meglio, sentiremo) Matthew Rhys come mai prima d’ora. Invincible continuerà con una quinta stagione, confermata da Prime Video prima ancora dell’uscita della quarta, prevista per il 2026. La serie animata, prodotta da Skybound Entertainment e Amazon MGM Studios, ha ricevuto il rinnovo dopo il successo della terza stagione, uscita a marzo, che si è affermata come la più vista nella categoria animazione sulla piattaforma. La grande novità riguarda il coinvolgimento di un attore: Matthew Rhys si unirà al cast vocale della quarta stagione. In un’intervista con Variety, il creatore Robert Kirkman ha anticipato l’arrivo di Thragg, il principale antagonista del fumetto originale, senza però confermare se sarà Rhys a doppiarlo. "È stato scelto e ha fatto un ottimo lavoro", ha detto Kirkman, lasciando intendere che il personaggio è finalmente in arrivo. Il rinnovo anticipato è ormai una prassi per Prime Video: la quarta stagione era stata annunciata nel luglio 2024, mesi prima del debutto della terza.

Perché la serie Invincible piace e riscuote successo?

Invincible non è ‘solo’ una serie animata, ma molto di più. Riesce a riproporre fedelmente sul piccolo schermo l’omonimo fumetto di Robert Kirkman ma, ha un qualcosa in più. Ciò che la contraddistingue è il modo in cui presenta il mondo dei supereroi: il suo approccio fresco, diverso, originale e audace è il segreto del suo grande successo. Pur adattandosi bene all’opera prima (fumetto), non mancano quelle novità che offrono un piacevole arricchimento alla storia. Un perfetto equilibrio tra ‘fedeltà’ e ‘innovazione’, che spinge il pubblico a guardare questa serie. Se non lo avete ancora fatto, dovreste rimediare: la trovate in streaming sulla piattaforma Prime Video.

