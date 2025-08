James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek racconta la malattia e fa una richiesta particolare ai fan L’attore americano, protagonista dell’amatissima serie tv, ha ricevuto la diagnosi di cancro nel 2023 e oggi con le sue parole invita alla prevenzione.

James Van Der Beek è un attore americano la cui popolarità è cresciuta esponenzialmente nel 1998, quando ha ottenuto la parte del protagonista Dawson Leery nella serie di genere teen drama Dawson’s Creek (attualmente disponibile su Prime Video). Un progetto televisivo che con le sue 6 stagioni, e altri attori di grandissimo talento come Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams, ha conquistato il cuore di tutti. Negli anni a seguire James Van Der Beek ha poi preso parte a molti altri progetti televisivi e cinematografici, ma nell’ultimo periodo il suo nome è stato ripreso dalla cronaca per un annuncio che ha spiazzato tutti: la diagnosi di cancro e la conseguente battaglia contro la malattia dell’attore. Nelle ultime ore James è tornare nuovamente a parlarne a cuore aperto facendo ai suoi tanti fan una richiesta molto importante: ecco cosa ha detto.

James Van Der Beek sulla malattia: "Sarà così per il resto della mia vita"

Ad agosto 2023, l’attore James Van Der Beek ha ricevuto la diagnosi di cancro al colon, decidendo però di annunciare pubblicamente ai suoi tanti fan la battaglia contro la terribile malattia solo un anno dopo. Di recente l’attore è tornato a parlarne raccontando come questa esperienza lo stia influenzando sia dal punto di vista personale che lavorativo. "Probabilmente sarà così per il resto della mia vita", ha rivelato James a Today, definendo la battaglia contro il cancro un "processo" che inevitabilmente continuerà nel tempo.

"Ho scoperto la bellezza di rallentare, di dare priorità al riposo. Anche questo è lavoro – ha continuato l’attore raccontando i cambiamenti nel modo di vivere e di lavorare a seguito della diagnosi – La cosa più incredibile del lavoro è che, tra ‘azione’ e ‘stop’, il cancro non esiste". Nonostante il momento difficile, James continua infatti a fare ciò che ama di più: recitare. Attualmente è impegnato nella promozione di alcuni progetti, come la serie tv Overcompensating – L’inganno (con la 1° stagione già disponibile su Prime Video e Apple TV), e presto potremo ritrovarlo anche in Elle, la serie prequel del film La rivincita delle bionde.

La star di Dawson’s Creek invita i fan alla prevenzione

Nel corso dell’intervista a Today, James Van Der Beek ci ha tenuto anche a parlare a cuore aperto con i propri fan invitandoli a fare prevenzione e screening. "Mi sono sottoposto al test a 46 anni, ma non sapevo che l’età raccomandata fosse stata abbassata a 45. Pensavo di essere in anticipo, invece ero già in ritardo. Anche un piccolo cambiamento può significare qualcosa. Non aspettate i sintomi, perché si tratta di una forma di cancro altamente curabile se diagnosticata in tempo. Io mangiavo bene, ero in forma, non c’erano segnali".

Infine, l’attore ha spiegato come il racconto della sua personale esperienza gli abbia permesso di connettersi con molte altre persone che si sono rivolte a lui ringraziandolo per averle portate ad agire in tempo. "Sono parole che mi commuovono profondamente", ha concluso James Van Der Beek.

