Verissimo, Rudy Zerbi: “Con la Celentano passerei la vecchiaia, Annalisa l’allieva modello” Ospite del salotto della domenica di Silvia Toffanin, il giudice del talent show di Canale 5 si racconta

Il pubblico di Canale 5 ha appena finito di vederlo seduto dietro il bancone dei coach nello studio di Amici di Maria De Filippi, che Rudy Zerbi si rimaterializza sullo schermo nell’accogliente salotto di Verissimo, dove lo aspetta Silvia Toffanin con le sue domande, pronta a svelare aspetti inediti di un personaggi noto al grande pubblico televisivo e non più solo agli appassionati di musica che lo conoscevano anche prima come esperto addetto ai lavori.

Rudy Zerbi arriva nel talk del weekend di Canale 5 con un bel sorriso stampato in faccia, spiegando che il motivo è che uno dei suoi figli che ha da poco intrapreso il percorso universitario, gli ha telefonato per comunicargli che ha passato un esame che lo preoccupava molto con il massimo dei voti. E questa per il padre è una grande gioia. "Ma quindi tu li segui anche negli studi?" chiede la conduttrice: "Ma io sono l’incubo di tutti i prof! Mi piace tanto seguirli. Poi da un po’ di tempo la mia vita è cambiata tantissimo, Ora ho mio figlio di vent’anni che si è trasferito a Roma in casa mia per fare appunto l’università. E quindi ora ho una casa piena di maschi adolescenti, figli che vanno, figli che vengono, una cosa meravigliosa, sono molto contento!"

Più avanti nel corso dell’intervista si commuove fino alle lacrime davanti a un video che racconta il rapporto con i suoi figli, quattro, che vivono in città diverse e hanno tante vite diverse. "Vorrei dare a loro un po’ di quello che non ho avuto io come figlio, e ce la metto veramente tutta: loro sono il mio più grande successo, il mio disco di platino".

Si passa poi a parlare della lunga esperienza di Amici e anche del rapporto con due ‘colleghi’ maestri: il rapporto con Alessandra Celentano è di lunga data, la definisce addirittura "una delle donne della mia vita", si conoscono da molto prima che entrambi finissero in tv e Rudy Zerbi rivela: "Io con Alessandra andrei in Liguria a godermi tra chiacchiere e borbottii l’ultima parte della nostra vita, l’anzianità". Molto meno feeling invece c’è con Anna Pettinelli: " Qualche parola carina c’è tra di voi?" chiede la conduttrice: "Ciao, non di più. Non ci sono smancerie tra noi, però la rispetto".

Quindici anni di Amici vuol dire anche aver contribuito a far sbocciare tanti talenti. "Una delle cose che mi piace tanto di quello che facciamo è che poi quando escono dalla scuola continuiamo a seguirli. E’ bellissimo quando tornano e hanno realizzato il loro sogno".

E tra tutti i talenti che sono passati per la scuola, ce n’è una che considera l’allieva perfetta: "Ho sempre considerato Annalisa, e lo faccio ancora oggi, come l’allieva modello della scuola. A lei piaceva studiare, si preparava, era diligente e tendeva a fare sempre qualcosa in più piuttosto che qualcosa in meno e questo l’ho sempre apprezzato molto. Infatti, si vede il successo che ha oggi".

