Amici: primo eliminato, nuovo entrato e primo bacio Tanta carne al fuoco nella puntata domenicale di questa settimana del talent show di Maria De Filippi, scopriamo i momenti migliori e quelli da dimenticare

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Un altro lungo pomeriggio di talento e spettacolo è andato in onda domenica 22 ottobre su Canale 5 con la puntata di Amici di Maria De Filippi. Anche oggi gli allievi della scuola, guidati dai coach Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo si sono impegnati per dimostrare i progressi che hanno fruttato il lavoro della settimana. A giudicare le loro performance sono arrivati Eleonora Abbagnato per la danza e Rkomi per il canto. Mentre la sfida di interpretazione tra cantanti è stata giudicata da Fiorella Mannoia e quella di improvvisazione tra ballerini da Kledi Kadiu.

A sorpresa, a fine puntata Anna Pettinelli ha chiesto una sfida immediata per provare a fare entrare un ragazzo che le era piaciuto ai provini, Samu Spina che batte Spacehippiez, costretto a lasciare la scuola. Insomma, un pomeriggio come sempre pieno di carne al fuoco. Vediamo i momenti migliori e quelli da dimenticare.

Top

La simpatia di Petit e il primo bacio della stagione Tra i tanti alunni di quest’anno del talent di Amici di Maria De Filippi, sembra che la produzione abbia preso di mira, molto simpaticamente, Petit, anche perché il giovane cantante romano ha un carattere bonario e si presta particolarmente. La scorsa settimana la produzione ne aveva messo in evidenza le aspirazioni, frustrate, di playboy, questa settimana però la sua simpatia ha fatto centro nel cuore della sua preferita, Marisol. I due ragazzi si sono sempre più avvicinati, finché, tra una risata e l’altra, non hanno regalato al pubblico il primo bacio di Amici 2023.

La decisione di Lorella Cuccarini sull’auto-tune, veramente coraggiosa, che si prende anche le critiche di Rudy Zerbi e della Pettinelli, nel momento in cui si esibisce in modo veramente da dimentica Mida. E invece il coraggio della maestra Cuccarini va riconosciuto: i ragazzi entrano in una scuola anche per mettersi alla prova e con questa decisione lei li ha spinti a farlo. Brava.

Eleonora Abbagnato: tra le cose migliori viste nella puntata di oggi di Amici ci mettiamo pure la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Finalmente abbiamo visto una giudice che fa il suo lavoro senza sconti: non solo complimenti e lodi sperticati ma osservazione tecniche, mancanze, dettagli da perfezionare, che trova anche nell’esibizione che le piace di più, quella di Sofia. Rigore e autorevolezza, dall’altro di una grande carriera.

Flop

E passiamo alle cose da dimenticare viste nella puntata di domenica 22 ottobre di Amici 23.

Mida senza autotune: veramente un disastro. Nemmeno Anna Pettinelli può infierire più di quello che già da solo nella sua esibizione veramente molto debole. Quando esce la classifica che lo vede prima ultimo e poi penultimo dice che quella è una posizione che nasce non da un suo demerito ma perché senza auto-tune si è esibito in una situazione di inferiorità, disapprovando esplicitamente la scelta coraggiosa di Lorella Cuccarini. Un atteggiamento che in un talent in cui si dovrebbe entrare per mettersi alla prova, stona e pure molto.

Stesso atteggiamento di Holy Francisco che storce la bocca quando la sua coach lo manda in sfida. Anna Pettinelli è la prima fan di questo ragazzo che ha presentato sempre performance piene di simpatia ma che forse appare ancora un po’ indietro a livello tecnico rispetto ad altri cantanti della scuola. Non lo aiuta a conquistare simpatia un atteggiamento che, anche oggi, è sembrato troppo vittimistico. La classifica finale con i voti di Rkomi lo vedeva ultimo, per un meccanismo della puntata però, lui si è ritrovato con un punto in più, nemmeno conquistato da lui ma regalato da Stella che gli ha fatto risalire di un posto la classifica ai danni di Mida. A sottolineare che sarebbe stato più giusto che la Pettinelli avesse mandato il suo pupillo in sfida visto che in realtà era arrivato ultimo è Rudy Zerbi e, tra una polemica e l’altra, anche la Pettinelli si convince e decide di ‘giocarsi’ il suo alunno che, dal banco reagisce immediatamente con faccette di disapprovazione. "Le sfide servono per prendere coraggio" dice la coach e lui: "Sì, servono anche per andare a casa!". Per convincerlo ci vuole un discorso sul fatto che le sfide servono per crescere cosa che, entrando in un talent forse bisognava già avere chiaro.

Spacehippiez Questo giovane artista purtroppo non sembra mai essere entrato in gara e anche la sua esibizione di oggi su Le Cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri non convince. Rkomi commenta che il brano è difficile ma aggiunge anche che l’avrebbe voluto vedere gironzolare meno per lo studio e con più convinzione negli occhi. Ecco in effetti, forse è questo che è mancato al suo percorso: la convinzione. Alla fine, Anna Pettinelli purtroppo lo manda in sfida immediata e lui esce, senza aver più possibilità di dimostrarla quella convinzione che gli è mancata.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche